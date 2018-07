Geraint Thomas gana su primer Tour de Francia

PARÍS, FRANCIA.— Los escupitajos y los abucheos. Los huevos arrojados a los autos del equipo. Los intentos por derribar a los competidores durante los ascensos más desafiantes.



Geraint Thomas nunca se inmutó ante lo que los aficionados, o sus rivales, arrojaron hacia él o a sus compañeros de Team Sky.

El galés fue el competidor más constante desde el inicio, el más fuerte en los Alpes y los Pirineos. Y el domingo completó su transformación de un ciclista de apoyo a un campeón de la carrera más importante del ciclismo al coronarse por primera vez en el Tour de Francia.

"Con mis compañeros, eso fue lo principal a lo largo de las tres semanas, mantenernos unidos en las malas y permanecer fuertes", dijo Thomas.

La estrella en ascenso de Team SKY defendió con éxito su ventaja de un minuto y 51 segundos sobre el segundo lugar, el holandés Tom Dumoulin, durante una etapa final prácticamente ceremonial.

El tetracampeón Chris Froome, compañero de Thomas, finalizó tercero en la general, 2:24 minutos detrás, y aplaudió al cruzar la meta al lado del eventual ganador.

Thomas fungió como ciclista de respaldo para Froome en sus cuatro campeonatos, pero en esta edición apareció como el competidor más fuerte de Sky cuando Froome se estrelló en las primeras etapas y no pudo mantener el ritmo en las montañas.

Sky _y por ende Thomas_ se convirtió en blanco de muchos aficionados debido al caso por el medicamento contra el asma que involucró a Froome, que surgió de la Vuelta de España del año pasado. Pese a que Froome fue absuelto ante las acusaciones de dopaje días antes del inicio del Tour, eso no evitó que algunos aficionados agredieran a los ciclistas del equipo británico durante la carrera de tres semanas.

"Cada vez que se presenta negatividad como esa, nos unimos aún más como equipo", afirmó Froome. "Se siente como si fuésemos nosotros contra el resto del mundo... Uno puede decidir si permite que eso le afecte o uno puede elegir que eso lo motive, y nosotros dejamos que eso nos motivara".

Thomas se apoderó de la cima al ganar etapas de montaña de forma sucesiva en los Alpes, incluyendo el icónico ascenso de Alpe d'Huez, para después defender su ventaja en los Pirineos.

Durante la ceremonia en el podio, Thomas alzó la bandera de Gales sobre su cabeza y terminó su discurso del triunfo dejando caer el micrófono.

"Lo único que puedo decir es que yo lo hice de la manera correcta", respondió cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de presunto dopaje en Sky. "Entrenamos súper duro y no hay nada que yo pueda decir que lo demuestre. Sólo me queda seguir haciendo lo que hago".

Un ciclista multifuncional que inició su carrera en las pistas, Thomas, de 32 años, ayudó a Gran Bretaña a ganar la medalla de oro en persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 antes de centrarse por completo en las carreras en rutas.

"Yo tengo mis propias metas y sigo haciendo lo que hago y sigo enfocado en eso... Obviamente no es agradable escucharlos (los abucheos) pero yo hago lo mío y me concentro en mí mismo", añadió Thomas. "es fácil quedar enfrascado o molestarse o deprimirse, pero yo me mantengo en mi propio mundo".

Thomas rodó sobre una bicicleta amarilla que combinaba con su casaca de líder y compartió copas de champaña con sus compañeros de equipo durante un paseo casual rumbo a París antes de aplicarse para mantener el ritmo de los líderes en el circuito adoquinado alrededor de los Campos Elíseos.

"Me a tomar tiempo el asimilarlo", aseveró Thomas. "Normalmente esta etapa es realmente dura, pero hoy yo sólo parecía circular con tranquilidad. Sentí escalofrío mientras recorría la ruta. El apoyo de Gales, la bandera británica... Correr vistiendo esto (la casaca amarilla) es un sueño".

El noruego Alexander Kristoff, del UAE Team Emirates, se llevó la última etapa con un cierre a velocidad, venciendo por muy poco a John Degenkolb y Arnaud Demare.

"Yo había soñado con esta victoria por muchos años", declaró Kristoff. "He estado muy cerca de lograrlo muchas veces antes pero nunca pude superar a tipos más veloces como (Mark) Cavendish, (Andre) Greipel o (Marcel) Kittel, pero hoy ninguno de ellos está aquí, quedaron fuera después de las montañas, y hoy yo fui el más veloz, así que me siento súper feliz".

La etapa mayormente plana de 116 kilómetros (72 millas) inició en Houilles, justo en las afueras de París, y concluyó con nueve vueltas alrededor de los Campos Elíseos.

La carrera de tres semanas cubrió 3.351 kilómetros (2.082 millas).