Georgina Rodríguez habla de su relación con CR7

Georgina Rodríguez se ha convertido en una celebridad y aunque no se trata de desmerecer ninguno de sus méritos profesionales –es bailarina, modelo, deportista y tiene 5,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la más seguida de España en competencia directa con la de la actriz Úrsula Corberó– su mayor valor de cara a la curiosidad pública es ser novia de Cristiano Ronaldo. Comparte vida, familia y aficiones con el delantero del Real Madrid desde hace menos de dos años y ese ha sido el corto período de tiempo necesario para convertirse en una estrella de la prensa del corazón.

Acaba de conceder una nueva exclusiva a ¡Hola!, su revista de cabecera del gremio, y en ella descubre pequeños secretos de familia, que muchos de los seguidores del astro del balompié diseccionarán con lupa para saber más sobre la vida y el destino del jugador. "Yo estoy muy feliz en Madrid", dice Rodríguez en la entrevista, "pero porque la felicidad me la dan mi pareja y mis niños, por lo que, si Cristiano decidiera hacer un cambio de país y de club de fútbol, yo lo apoyo (...) Nadie mejor que él para saber hacia dónde se dirige y lo que quiere. Yo siempre voy a acompañarlo en las decisiones que tome".

Nada que desvele las dudas sobre la permanencia de Cristiano Ronaldo en el club blanco tras las confusas declaraciones que realizó el jugador después de ganar la undécima Copa de Europa para el Real Madrid. "Él siempre tiene muy claro lo que quiere, lo que necesita y lo que le conviene. Es un hombre con mucha determinación. (...) Yo le digo que estoy feliz, pero que si los cambios son positivos para él, que cuente con mi apoyo. Donde sea, pero juntos", explica la joven de 24 años cuando le interrogan sobre si el jugador le ha pedido consejo a la hora de tomar una decisión.

Sobre la personalidad de su pareja destaca que admira "su constancia y su responsabilidad". "Cuando llega a casa, sigue trabajando duro, nunca es suficiente para él. Por todo esto es el mejor", cuenta sobre Ronaldo.

Respecto a aspectos más íntimos de su vida en pareja, Georgina Rodríguez desmiente los rumores sobre un nuevo embarazo y se ríe de los comentarios sobre su tripa tras aparecer con una falda de tubo ajustada el pasado fin de semana en Gran Canaria Moda Cálida Swimwear Fashion Week. "No estoy embarazada", afirma, "estos días he tenido muchos viajes, he comido pasta durante cuatro días seguidos y eso afecta al abdomen de cualquiera. Soy humana y no deberíamos olvidarnos, además, que aún estoy recuperándome del parto".

Una respuesta tajante que no descarta que vayan a aumentar la familia en el futuro aunque ahora "estamos contentos como estamos, disfutando de los cuatro pequeños de la casa". Esos cuatro niños son los tres hijos que el deportista ha tenido mediantes gestación subrogada —Cristiano Jr, de ocho años y los mellizos Eva y Mateo de un año— y Alana Martina, la niña que tuvieron en común y que tiene siete meses. "Cristianito está feliz con la fiesta de cumple que le preparamos; Eva y Mateo hacen amagos de caminar y Alana Martina se espabila muy rápido gracias a los hermanitos mayores", desvela quien ejerce de madre de todos ellos.

Rodríguez que ha terminado sus estudios de contabilidad y afirma estar pensando en ponerlos en práctica en su propia empresa "cuando lo tengamos claro", también habla sobre su suegra para acallar los rumores de distanciamiento entre ambas. "Se hablan tantas cosas...", dice en el reportaje, "Yo a Dolores la respeto como madre de mi pareja y abuela de mis hijos que es". Un punto y aparte que tampoco va más allá respecto a su relación y que no entra en mayores detalles o muestras de complicidad entre ellas.

De momento Dolores Aveiro no debe preocuparse más de lo necesario si tiene dudas sobre la relación de su hijo con Georgina Rodríguez, porque es la misma novia del jugador quien aparca una posible boda: "Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento una boda con mi pareja. Pero, por ahora, tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora mismo no es prioritario".