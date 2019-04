Geoffrey Rush gana demanda por difamación

Sydney, Australia.

La justicia australiana falló hoy a favor de Geoffrey Rush, quien demandó a un medio local por haberlo acusado en 2017 de acosar a una compañera de trabajo, al considerar que la denuncia fue extravagante y sensacionalista.



"Estas fueron piezas insensatamente irresponsables de periodismo sensacionalista de la peor clase", dijo el juez Michael Wigney, del tribunal federal australiano.



El actor galardonado con un Óscar por Shine demandó a la compañía Nationwide News, propietaria del Daily Telegraph y filial de News Corp Australia, y al periodista Jonathan Moran por dos artículos en los que se le acusaba de conducta inapropiada con una actriz no identificada, que fueron publicados en noviembre de 2017.



En el proceso se conoció que la presunta víctima era la australiana Eryn-Jean Norvill, quien protagonizó con Rush la obra King Lear en la Compañía de Teatro de Sydney entre noviembre de 2015 y enero de 2016, y aseguró que durante un ensayo el actor hizo gestos lascivos sobre su cuerpo.



El juez Wigney consideró que el testimonio de Norvill, a quien tachó de propensa a la exageración, no era creíble o fiable, además dijo que los artículos que retrataban a Rush como un depredador sexual no se podían corroborar y eran contradictorios.



El juez también ordenó una indemnización a favor del actor por un monto inicial de 850 mil dólares australianos (608 mil 953 dólares estadounidenses), aunque esta cifra puede aumentar una vez que se establezca cuánto ha sido afectado laboralmente por los artículos.



Rush no ha trabajado desde la publicación de los artículos y, según sus abogados, ha perdido unos 5 millones de dólares australianos (3.58 millones de dólares estadounidenses) en ingresos.



A la salida de los tribunales, el histrión dijo sentirse satisfecho por la decisión, pero remarcó que no hay ganadores porque ha sido extremadamente angustiante para todos y agradeció a su esposa e hijos por el apoyo durante el proceso.