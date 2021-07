Gente de Zona: "Es el pueblo el que está marchando"

"Patria y vida", interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, fue lanzada en febrero y desde entonces su video suma más de 6,7 millones de vistas en YouTube.

La letra cambia el lema revolucionario cubano "patria o muerte", creado por Fidel Castro, por: "No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos ´Patria o muerte´ sino ´Patria y vida´".