Genesis anuncia su 1ra gira estadounidense en 14 años

NUEVA YORK — Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford anunciaron el jueves "The Last Domino? Tour", que comenzará en Chicago el 15 de noviembre.

Genesis dará dos conciertos en el área de Nueva York: el 5 de diciembre en el Madison Square Garden en Manhattan, y el 10 de diciembre en el nuevo estadio UBS Arena en Belmont Park.

Los boletos para el público general salen a la venta el 7 de mayo.

Durante la gira, Collins, Banks y Rutherford estarán acompañados por el guitarrista y bajista Daryl Stuermer y por el baterista Nic Collins.

La última gira estadounidense de Genesis, "Turn It On Again: The Tour", fue en 2007.