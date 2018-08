Generan temperaturas más pulgas en mascotas

Valle Hermoso Tam. - Médicos veterinarios locales, recomiendan a los habitantes de Valle Hermoso, tener mucha precaución al tener contacto con las mascotas domésticas, pues las altas temperaturas y la humedad, están generando una mayor presencia de pulgas y garrapatas en estas.

Erick Balderas, conocido M.V.Z. en Valle Hermoso, comentó que las mascotas domésticas que no reciben una atención adecuada, reproducen fácilmente plagas de pulgas que pueden generar un problema para los humanos.

"Si la alimentación de la mascota no es la adecuada, si la limpieza del lugar no es la correcta, los adultos no deberían permitir que sus hijos tengan contacto con las mascotas, pueden resultar perjudicados", dijo el veterinario.

Indicó que el mayor problema se encuentra en perros principalmente, aunque dijo que también los gatos pueden presentarlo.

Tras la recomendación, se espera que los habitantes tengan una mayor consciencia y eviten el contacto mas cercano con mascotas que no están siendo bien atendidas, pero lo que mas se espera, es que esas mascotas reciban una mayor atención para que no presenten cuadros de sobrepoblación de plagas como pulgas y garrapatas que perjudiquen a las familias.