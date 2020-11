Generan polémica sus escenas

Morelia, Michoacán.

En su familia aprendió que los prejuicios son dañinos, y por eso, Emiliano Zurita los evita, tanto para trabajar como en su vida cotidiana.

El mejor de la dinastía Zurita-Bach, quien personifica a Evaristo Rivas en El Baile de los 41, externó su punto de vista sobre las escenas sexuales, orgiásticas, desnudos y besos con Alfonso Herrera que hizo para esta película.

"Vengo de una familia en la que se habla claro y sin prejuicios ni complejos. Mi vocación es la de actor, lo traigo en la sangre, y he aprendido que tener una opinión antes de conocer, es generar una idea preconcebida de algo.

NO HAY ESCÁNDALO

"No hay escándalo, no hay por qué escandalizarse ni por qué ver algo tan bien hecho, como lo que logramos en el filme, con morbo. Yo aprendí que mi vehículo de trabajo es mi cuerpo, mi expresión, mi talento y confío en un director y en el equipo de trabajo. Nunca me asusté ni dije no a nada de lo que hay en el filme", comentó Zurita en entrevista.

Tuvo función del largometraje dirigido por David Pablos, que cerró oficialmente el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el hijo de la desaparecida Christian Bach y de Humberto Zurita, se mostró realmente entusiasmado por la premier.

ABORDA HOMOSEXUALIDAD

Su personaje, el abogado Rivas, es el interés romántico de Ignacio De la Torre (Herrera), el yerno de Porfirio Díaz, y quien se vuelve señalado por la sociedad al revelar dramáticamente su homosexualidad.

"Disfruté muchísimo haciendo este personaje, lo vi como un reto, como una manera bellísima de mostrar una situación humana, una historia de amor entre 2 personas, que termina siendo una tragedia.

"Las escenas con Alfonso fueron muy bien cuidadas, es un extraordinario compañero de trabajo, las escenas con el elenco, con mis compañeros, se trabajaron sobre sexualidad natural, sin pensar en morbo y llegamos a donde queríamos, hacer una historia completa", apuntó el actor, de 27 años, y hermano de Sebastián Zurita.

"Lamento que aún sigan existiendo prejuicios respeto a la sexualidad de una persona, no debería ser ni siquiera motivo de discriminación y hay lugares donde todavía es considerado prohibido.

DARÁ DE QUÉ HABLAR

"Yo creo que todos buscamos con este filme que se genere una conversación y que se muestra que como sociedad aún nos queda mucho por avanzar, por aceptar, por crecer".

Emiliano Zurita, quien debutó hace diez años en el filme Ángel Caído, tiene contemplados otros dos estrenos para los próximos meses: No, Porque Enamoro y El Mesero.