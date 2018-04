Generan moscos al acumular agua. Zona sur, sector vulnerable al dengue

Matamoros, Tam.- La zona sur de Matamoros es uno de los sectores más vulnerables para que se genere la presencia de dengue, manifestó el titular del departamento de Vectores.

Carmelo González García explicó que esto obedece a que hacia esta zona existen algunas comunidades rurales, en donde para poder tener agua la almacenan y es cuando se genera los criaderos del mosco.

Resaltó que los esfuerzos que se han venido haciendo ha originado que se tenga controlado la presencia del zancudo transmisor del dengue, sin embargo se requiere seguir trabajando en la prevención para evitar una propagación.

Indicó que en la zona sur principalmente hay colonias y comunidades ejidales no cuentan con los servicios básicos, como es el caso del agua potable, por lo que tienen que almacenar el vital liquido y es en donde se registra la presencia de ciertos mosquitos.

Indicó que hay algunas colonias grandes en donde también se identifica como un punto rojo, ya que la comunidad sale a trabajar y en ocasiones no pone atención a sus patios, no se hace la limpieza que se requiere para que no haya criaderos.

Manifestó que es importante la participación de la comunidad en mantener limpios los patios, permitir que los promotores de la salud ingresen aplicar el abate, además de que cuando se fumiga, se abran las puertas y ventanas para que entre el humo y de esta manera no haya zancudos.

Recordó que viene la temporada de lluvia, es por eso que se requiere que los patios estén limpios y evitar que se acumule el agua, tomando en cuenta que el mosco busca las zonas con el vital liquido limpio, que es en donde se generan los nidos.