Generan empleos adheridos al Sjoiim

Matamoros, Tam.- Alrededor de 800 empleos se han generado en la industria maquiladora en los dos primeros meses del año, aseguró el secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim).

Juan Villafuerte Morales manifestó que es algo lento el proceso que se está viviendo, en tanto el envío de personal por parte de este gremio sindical es de manera constante, sin embargo no se puede considerar qué es lo que se está generando, ya que no forman parte de las estadísticas hasta que no obtienen la plaza.

"Lo que sí hemos estado viendo, es que en los días que corresponde al envío como lo son los lunes, martes, jueves y viernes, son alrededor de 300 a 500 personas que están llegando en busca de una oportunidad laboral", dijo.

"Esto nos hace ver que siguen confiando en este sindicato, ya que se les está ofreciendo los mejores contratos colectivos, además de que se han dado cuenta de que hay mejores condiciones para cada uno de los trabajadores", dijo.

Manifestó que tanto hombres como mujeres están acudiendo en busca de obtener una oportunidad laboral, considerando que por el momento en este sindicato se tienen a las empresas un poco mejor pagadas, "aunque nunca es suficiente, siempre se requiere de más, pero por lo pronto esta población busca acomodarse en estas maquiladoras".

Destacó que la demanda por parte de las empresas se da semana con semana, siguen solicitando la mano de obra de este sindicato, lo cual es favorable para quienes acuden en busca de un empleo formal dentro de este sector.

Indicó que por lo pronto se han generado alrededor de 800 empleos, pero se espera que haya una pronta recuperación en los siguientes meses, cuando se inicie a estabilizar la economía a nivel mundial.