Generan asombro limones gigantes. Tienen inusuales dimensiones

Miguel Alemán, Tam.- Inusual tamaño de limón real ha asombrado a la población, pero sobre todo por el misterioso origen del árbol que arroja dicho fruto, el cual podría atribuirse a una especie de regalo divino que habría sido enviado desde el más allá, aunado a la generosa tierra donde inexplicablemente nació y creció para luego poder dar enorme y abundante cosecha.

Durante un recorrido realizado por las calles de la colonia Lucha Social, nos percatamos de la presencia de un árbol de limón que se encuentra justo en la entrada de una modesta vivienda, el cual llama poderosamente la atención de quienes pasan por ahí, debido al enorme tamaño de sus frutos.

"Así es, estamos viendo este árbol y en realidad, lo que te puedo decir, es que la tierra es generosa, ni yo lo sembré, ahí nació y ahí creció y mira lo que está produciendo, el asunto es que la tierra te rinde, creo que todo lo que siembras, te vuelve para atrás, o como coloquialmente dicen, lo que siembras cosechas, porque la tierra es generosa cien por ciento", refirió a manera de reflexión Humberto Treviño González, de oficio carpintero con residencia en la colonia Lucha Social de esta ciudad.

"Hasta la fecha, aproximadamente tengo 2 años y poco más de 4 meses con este árbol y con esta ya es la segunda cosecha que nos da; creció fue muy rápido, hasta yo mismo me sorprendí, no lo quise arrancar cuando estaba pequeño y mira ahora me da sombra para la casa en tiempo de calor y también nos da su enorme fruta", explicó al asegurar que ya han arrancado una considerable cantidad de limones, los cuales son de cascara muy gruesa y vana.

Para poder demostrar su peso y dimensiones, nos dimos a la tarea de pesar y medir uno de los limones promedio, el cual arrojó un total de 1.470 kilogramos de peso en la báscula, a pesar de que su cascara en realidad no tiene mucho peso y según la cinta, midió 51 cm. de diámetro en su ancho y 56 cm. de largo, quedando bien comprobado su inusual tamaño.

"La mayoría de las ocasiones, usamos los limones para poder hacer sabrosas limonadas, las cuales quedan muy ricas por cierto, aunque tiene mucha semilla, pero con un colador se les quitamos y también lo usamos para marinar las piezas de pollo cuando tenemos algún convivio, incluso en las carnes asadas", dijo Treviño González, quien aseguró que no es muy agrio.

"Ni sé yo, que tipo de limón es, dicen que es limón agrio, pero en realidad de agrio no tiene nada, otros dicen que es limón real, pero la verdad quien sabe", dijo.

"Lo vi en otra casa y le dije a un ancianito, porque era un anciano, que si me regalaba una semilla, pero en realidad nunca me las dio e incluso él ya no vive y en esa ocasión solo me dijo yo te voy a guardar unas y por eso digo cuando uno le desea cosas buenas a la gente, también se vuelve para atrás esa misma vibra o energía que uno les desea", indicó.

"Yo digo que no me las guardó, sino más bien me las trajo o me las mandó y así fue como salió el árbol, aunque el anciano ya falleció desde aquel entonces, pero ahí me quedó el limón y su recuerdo, porque aquí nació solo, aquí lo he visto crecer, como su recuerdo, de esos buenos recuerdos, no todo es amargura en esta vida, hay cosas muy buenas que debemos aprovechar", consideró.

"En sí es pura cáscara, pero es vana, no pesa mucho, tú abres uno de esos limones que es de una circunferencia de unas 9 o 10 pulgadas más o menos de los que hay en promedio, y lo que es el fruto se parece mucho a una toronja, lo demás es pura cáscara muy gruesa", finalizó el entrevistado.

ÁREA. El árbol de limón se encuentra a la entrada de una casa de la colonia Lucha Social.

LARGO. Uno de los limones se midió con una cinta, arrojando 56 centímetros de circunferencia en el lado más largo.