Genera polémica Irina Baeva por no bailar y se despide de reality

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda semana consecutiva, Irina Baeva no bailó en el reality "Mira quién baila", lo cual generó polémica entre el público.

Aunque su médico no vio impedimento alguno para que la actriz y modelo rusa realizara su coreografía, Irina decidió no bailar, además se llevó la sorpresa de que el público la salvó, pero ella decidió no continuar más en este reality, además de disculparse con el público.

La reacción de Irina fue de mucha molestia ante las cámaras al sentir que nadie cree en la gravedad de su estado. Además, se dijo frustrada al tener que convencer a todos de su dolor.

De los momentos que causaron más tensión fue cuando Rosie Rivera, la hermana de Jenni Rivera y quien sorprendió con sus pasos de swing, encaró ante las cámaras al clavadista Rommel Pacheco y a Paul Stanley, de quienes había hablado mal a sus espaldas en los ensayos de la semana, sin embargo reconoció ese mal momento que pasó y pidió disculpas a ambos.