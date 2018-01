Genera Oprah Winfrey especulaciones sobre aspiración presidencial

Washington.- Oprah Winfrey, la diva de la televisión de Estados Unidos, detonó hoy fuertes especulaciones de que podría retar al presidente Donald Trump en la puja por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2020.

Winfrey, una de las mujeres afroamericanas con mayor notoriedad en Estados Unidos, fue objeto la víspera de un sendo homenaje vitalicio en la entrega de los Globos de Oro, donde articuló un discurso a favor de las mujeres que muchos vieron como un virtual himno de campaña.

“Un nuevo día está en el horizonte. Y cuando amanezca ese nuevo día, será por mujeres magníficas… y hombres fenomenales luchando duro para asegurarse que sean los líderes que nos lleven al momento en que nadie tenga que decir ‘Yo También' ” (Me Too), proclamó Winfrey.

De 63 años, Oprah es una exitosa empresaria mediática con su propia cadena de televisión por cable OWN (Oprah Winfrey Network), además de su propia revista “O” y durante más de 20 años encabezó el popular programa “The Oprah Winfrey Show”, entre otros proyectos.

Además es una importante inversionista en empresas como Weight Watchers y ha realizado reportajes especiales para el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

“Si Oprah quiere buscar la presidencia, el Partido Demócrata va a estar encantado. Ella jugó magistralmente el tema de la mala conducta masculina, convocando a las mujeres que se sienten marginadas”, reconoció el influyente comentarista conservador Bill O’Reilly.

El voto de las mujeres afroamericanas fue clave para la derrota del republicano Roy Moore en las elecciones al Senado por Alabama, donde el demócrata Doug Jones obtuvo mayor apoyo de votantes negros que Barack Obama.

“Ahora oficialmente dividiré mi tiempo así: Todo lo que ocurrió antes del discurso de Oprah: Todo lo que ocurrió después”, escribió en su cuenta de Twitter la actriz estadunidense Reese Witherspoon.

En las redes sociales algunos empezaron a referirse a la diva como “Oprah presidenta”.

Las reverberaciones del discurso de Oprah se amplificaron aún más cuando la cadena CNN confirmó que ella está ‘activamente pensando” en buscar la presidencia en 2020, de acuerdo con dos de sus amigos.

“Una de las fuentes dijo que esas conversaciones ya llevan varios meses. La persona enfatizó sin embargo que Winfrey no ha tomado una decisión sobre si buscar la presidencia”, indicó la cadena.

Aunque la carrera por la presidencia de Estados Unidos no empieza informalmente hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre próximo, ya existen varios posibles interesados en confrontar a Trump.

Entre estos destacan otra mujer, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, así como el propio senador independiente por el estado de Vermont Benny Sanders. También se ha especulado de la posibilidad de que busque la Casa Blanca a la ex primera dama, Michelle Obama.

En todo caso Oprah no sería la primera mujer afroamericana en buscar la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos.

En 1972, la demócrata Shirley Anita Chisholm se convirtió en la primera candidata afroamericana de un partido mayor en convertirse en candidata oficial para presidenta de Estados Unidos.