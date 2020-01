Genaro García Luna negocia con EUA para evitar juicio

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está negociando con el gobierno de Estados Unidos para evitar un juicio, se reveló este lunes.

En un documento judicial, que es público, se señala que García Luna y Estados Unidos están "involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio, y solicitan una exclusión de tiempo [un retraso] para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio".

En el documento aparecen las firmas tanto de García Luna como de la fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se realizaría el juicio en caso de proceder.

En una primera audiencia, realizada el pasado 3 de enero, el exsecretario de Seguridad Pública se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, de modo que existen dos escenarios: que en efecto llegue a un acuerdo para colaborar con la Justicia y logre así una reducción de sentencia y evitar un juicio, o que no se llegue a algún acuerdo, lo que implicaría que sea enjuiciado.

De ser declarado culpable, enfrenta una sentencia mínima de 10 años, y máxima de cadena perpetua.

El caso se lleva en la misma corte encargada del juicio del Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

La defensa había indicado que solicitaría fianza para su cliente, pero la fiscalía alega riesgo de fuga y exige que permanezca detenido. Por lo pronto, se le fijó nueva audiencia para el 21 de enero y mientras llega ese momento, está en el Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn.

Las autoridades estadounidenses afirman que García Luna recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección e información, y también de haber ocultado información sobre su pasado criminal cuando solicitó la ciudadanía estadounidense, en 2018.

García Luna vivía en Miami antes de ser arrestado. Entre 2001 y 2005 dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y de 2006 a 2012 fungió como el secretario de Seguridad Pública federal antes de reubicarse en Estados Unidos, informaron las autoridades.

