Gavilán se queda atrapado en Cedif

Altamira, Tam.- La presencia de un gavilán dentro de un salón de un Centro de Desarrollo Integral Familiar (Cedif) ocasionó la movilización de elementos de emergencias, así como del departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Número 12.

El hallazgo de esta ave encerrada se registró en el Cedif ubicado en la calle Avenida del Sol esquina con Estrella de la colonia Satélite.

Fue alrededor de las 09:00 horas que vecinos reportaron la presencia del ave dentro de una de las aulas, por lo que se trasladaron al sitio elementos de Bomberos y Protección Civil.

Al percatarse que se trataba de un gavilán, se solicitó la presencia del departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria, acudiendo el Veterinario Francisco Javier Flores, coordinador del área.

Sin embargo, el ave no pudo ser rescatada y puesta en libertad debido a que no había personas que se hicieran responsables de las instalaciones, por ende, no se contaba con las llaves para abrir y rescatar la rapaz ave.

Por ello, a los vecinos que habían informado sobre la presencia de esta ave, se les señaló que una vez que llegaran los encargados de las instalaciones, solicitaran nuevamente la presencia de las unidades de emergencias a fin de realizar el rescate.