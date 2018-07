´Gato por liebre´; se quejan viajeros

sandra.tovar@elmanana.com

Molestos, así se encuentran los usuarios de transporte foráneo de pasajeros primero, por el aumento en el costo de los pasajes y segundo, por las pésimas condiciones de las unidades.

Viajar a Monterrey desde Reynosa, actualmente tiene un costo de 400 pesos, lo cual se compensa si la línea de transporte utiliza su servicio "plus".

Es decir, unidades de reciente modelo, con pantallas de televisión en cada asiento y donde además, se ofrece un refrigerio a los pasajeros y audífonos para que puedan viajar confortablemente.

La gran diferencia radica, en aquellas unidades de modelos antiguos a las que les falla el clima, no cuentan con baño y para colmo, cobran exactamente 400 pesos para llegar a Monterrey.

"Deben avisarle al usuario que se trata de una unidad vieja y que no cuenta con algunos servicios porque te cobran como si fueran de primera y durante todo el viaje vas con la angustia de que se vaya a descomponer el camión, comentó Rodolfo Castillo.

Este usuario frecuente del transporte foráneo, aseguró que debido a su trabajo, viaja por lo menos dos veces a la semana hacia Monterrey.

"Me lleve la sorpresa de que hace dos semanas subieron el precio, no fue mucho el aumento, pero lo que sí es motivo de queja, es que las unidades estén en pésimas condiciones, eso se lo hice saber a los gerentes".

Dijo que algunas líneas cuentan con servicio "plus" que se supone, es de primera categoría, por lo que con gusto, se paga el aumento en el pasaje.

"Pero por ejemplo ahorita, me venden el boleto, sale tarde el camión y resulta que es un vehículo viejo, no llevamos clima, ni baño. Deberían desechar esas unidades porque además de incómodas, son un peligro en carretera".

Destacó que interpuso una queja en la línea de pasajeros y la respuesta que recibió fue que eran las únicas unidades que tenían de momento y que podían hacerle un descuento para que siguiera su viaje.

"No me parece justo porque es un mal servicio el que dan, además, no respetan el costo de boletos para adultos mayores, niños o estudiantes. Se escudan en que tienen sólo cierto número de asientos para estas personas y no te venden el boleto aunque el camión lleve asientos disponibles".

Es por ello dijo, que las las líneas de transporte deberían estar obligadas a informar el tipo de unidades en las que los pasajeros viajarán para que puedan decidir si esperar un nuevo camión o viajar en esas condiciones.

Nivel ´plus´

> Unidades de modelos recientes

> Audífonos

> Internet

> Televisión

> Juegos

>Sanitarios

> Clima artificial

> Asientos declinables

> Snack