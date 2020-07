Gatell podría perder cédula por poner en riesgo la salud de mexicanos: PAN

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acusó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rompió la ética médica y violó los preceptos del Juramento Hipocrático desde el quehacer público bajo el cobijo de la Cuarta Transformación, y ha puesto en peligro a los mexicanos y mintiéndole al país sobre el control de la pandemia en los últimos meses.

A través del diputado Iván Rodríguez Rivera, destacó que el funcionario federal que actúa con dolo y en contra de la población por lo que acusó que su cédula profesional está en riesgo de serle retirada por daños a la salud.

Acusó que la primera responsabilidad de cualquier autoridad es la seguridad de los ciudadanos, ante esto, debe valorarse con mayor atención la decisión de pasar del semáforo rojo al naranja.

El panista dijo que el epidemiólogo y responsable de la crisis sanitaria, podría hasta perder su cédula profesional/médica, debido a los tropiezos en sus declaraciones y las variables en el ritmo del supuesto control de la pandemia.

Iván Rodríguez Rivera invitó a los ciudadanos, que se han sentido vulnerados en sus derechos y quienes, además, han perdido algún ser querido por el coronavirus, a presentar quejas ante el Consejo Mexicano de Medicina o bien, ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Salud federal, con objeto de que pueda iniciarse un procedimiento administrativo que podría alcanzar hasta la inhabilitación del subsecretario por varios años en el servicio público.

"Ya hay varios antecedentes malos de este hombre, quien, en su momento, no logró la estabilidad del país durante la H1N1 y tuvo muchas críticas por su débil e invisible desempeño en aquellos años".

Lamentó que López-Gatell siga experimentando en el cargo de subsecretario y no visualice el peso real de la responsabilidad al frente a la emergencia. "Estamos por llegar a tener 30 mil muertos en México por Covid-19".

Al hacer una ironía, dijo que los ciudadanos le tienen más credibilidad al sentir diario de los usuarios en redes sociales, que a los reportes cotidianos de la autoridad federal.

"El subsecretario nos ha mentido sistemáticamente: Si bien y al tratarse de una pandemia son impredecibles algunos estándares, lo que es cierto que es las estimaciones estudiadas no cuadran y la vida diaria de los mexicanos no tiene nada que ver con los dichos del doctor Gatell en medios", apuntó.

Añadió que, se atrevió a levantar el confinamiento en una fecha dura y frente a los señalamientos de organizaciones y expertos mundiales, además, forzó el tránsito de colores del semáforo federal, para que López Obrador paseara por el país en busca de recuperar la fama que ha perdido a lo largo de la cuarentena.

Agregó que "tendrá consecuencias largas y complicadas. Las malas decisiones traerán consigo una pandemia que envejecerá al paso de nuestras vidas, es decir, se incrustó y podría estar vigente hasta en dos años más".

Por otra parte, y en lo que seguiría al frente de las políticas sanitarias del país, el diputado federal le pidió a López-Gatell usar cubrebocas, exigirle al Presidente hacer lo propio e instaurar reglas sanitarias más estrictas para el personal de Presidencia, quienes son el primer filtro de salida de información hacia la población.

"Al gobierno le falta autoridad y no sabe ejercer sus facultades que la Constitución federal le concede. Ojalá y mañana no sea demasiado tarde y no lleguemos a ser un país color negro por estar de luto gracias a las negligencias de los amigos de Andrés Manuel López Obrador", finalizó.