Gatell ha fallado y punto: José Narro

Ciudad de México.

José Narro Robles, exsecretario de Salud en la administración de Enrique Peña Nieto y exrector de la UNAM, fue directo y calificó: "El subsecretario [López-Gatell] ha fallado y punto".

Explicó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, ha errado en fechas que no se han cumplido, como el pico máximo de la pandemia por Covid-19; dijo que ya se había aplanado la curva y no es así, y ha sido consecuente con muchas situaciones, pero dice que no le extraña, porque Hugo López-Gatell como dice una cosa, también dice otra.

En entrevista con El Universal, Narro Robles aseguró que López-Gatell ha reconocido demasiado tarde que no se ha domado la pandemia y eso genera incertidumbre en la población, pues manda mensajes contradictorios.

También criticó que primero haya calculado que habría 6 mil muertos por la pandemia, después 8 mil y luego que en entrevista con El Universal haya hablado de que pueden ser hasta 30 mil los muertos.

Es categórico y reconoció que puede haber rebrotes de la epidemia o incluso juntarse con la influenza estacional, pero primero, dijo, se tiene que controlar, pues ahora no está domada y no se aplanó la curva.

Explicó que, en su opinión, la pandemia se debe manejar y controlar con información veraz y oportuna, y eso no lo han tenido los mexicanos, por la falta de pruebas.