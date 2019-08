Gastará AMLO millones en dos estadios

Cd. de México.

La operación anual del Laboratorio Antidopaje de la Conade costaba unos 35 millones de pesos y por ello fue cerrado; en contraste, al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le duele destinar más de mil millones de pesos para dos estadios de beisbol, su deporte favorito.



En su conferencia mañanera de ayer, AMLO anunció que estaban por liberarse los recursos para esos inmuebles ubicados en Sonora, aunque no precisó si para compra o remodelación ni el monto de la operación.



Sin embargo, el portal Animal Político informó que, de acuerdo con la Coordinación Ejecutiva de Bienes y Concesiones del gobierno de Sonora, el estadio Héctor Espino tiene un costo de avalúo de 475 millones de pesos, mientras que el estadio Tomás Oroz Gaytán de 582.3 millones.



Es decir, que ambos cuestan mil 57 millones de pesos, una cifra cercana a los mil 718 millones de presupuesto asignado este año a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para atender ¡a todos los deportes!



"Ya se autorizó lo de los dos estadios en Sonora, tanto el de Ciudad Obregón como el de Hermosillo, ya se está haciendo el proyecto. Hacienda va a liberar los fondos. Nos está ayudando en este propósito Banobras y se tiene buena comunicación con el gobierno de Sonora para que lo que se entregue, se utilice para apoyar a los trabajadores", dijo el Presidente.



López Obrador aclaró que los estadios funcionarán como escuelas de beisbol.



Aunque no se planea demoler los recintos, desde el año pasado se ocuparon más de 2 millones de pesos para conocer las ventajas de un posible derribo por lo que su permanencia está en duda pese a las declaraciones de AMLO.



El anuncio presidencial sobre los estadios así como el cierre del laboratorio se hacen en el marco de los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, Perú, donde la titular de la Conade, Ana Guevara, llegó con polémica por acreditar a funcionarios amigos suyos o del mismo AMLO, como Héctor García, quien comparte el diamante en las prácticas del Presidente.



¿A qué equivalen los mil 57 millones de pesos de los estadios?



- La Secretaría de Turismo gastó apenas mil 107 millones en el primer semestre de 2019.

- La Función Pública, la dependencia más importante para que el Gobierno federal cumpla su meta contra la corrupción, gastó en seis meses 481 millones de pesos.