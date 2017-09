Gastan 13 mil mdp en ‘cuidar’ edificios  

Ciudad de México

El Servicio de Protección Federal (SPF) cuesta 1 mil 500 millones de pesos al año pero es incapaz de ofrecer seguridad a la gran mayoría de edificios federales, por lo que el Gobierno gasta 12 mil millones de pesos extras en empresas de seguridad privada que hacen esa tarea.

A nueve años de su creación, los elementos del SPF, órgano que depende de la Comisión Nacional de Seguridad, no resguardan ni siquiera los accesos de las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, pese al millonario presupuesto que se le destina cada año desde 2009.

Dicha labor la hacen elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México.

Tampoco cuidan las diferentes sedes de la PGR en la Ciudad de México, donde los vigilantes son integrantes de la Policía Bancaria de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Los 13 mil 500 millones de pesos que se gastan al año para resguardar y controlar las entradas de empleados y visitantes a edificios federales, son un presupuesto independiente a los de las policías federal, estatales y municipales, así como los del Ejército y la Marina que también hacen labores de vigilancia en todo el país.

Con 4 mil 200 elementos, el SPF apenas resguarda 120 de los 17 mil edificios federales, es decir, ni siquiera el 1 por ciento.

El SPF fue creado en diciembre de 2008 --durante el sexenio de Felipe Calderón-- como una corporación encargada de brindar seguridad a instalaciones federales y estratégicas, mediante el pago de contraprestaciones económicas.

El agrupamiento brinda servicios a la Presidencia de la República, a la Cancillería, a la Secretaría de Hacienda, así como en el perímetro de penales federales.

También vigila instalaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y los terrenos de lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros.

Para dar cobertura a todos los inmuebles federales, este organismo requeriría de una plantilla de entre 30 mil y 35 mil elementos, de acuerdo con Alfonso Ramón Bagur, titular del Servicio de Protección Federal.

“No me han dado más plazas, tenemos 4 mil 800 y no está mal, no nos quejamos. La tendencia en todo el mundo es que la seguridad en las instalaciones gubernamentales las dé la seguridad privada, no el Gobierno.