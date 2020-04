Gasta Xico 18% más de lo presupuestado

Las y los regidores del PRI hemos analizado mucho la información que nos hicieron llegar y por esa situación no podemos votar a favor.¨ Horacio Reyna de la Garza, coordinador de regidores del PRI

Cd. Victoria, Tam.

En una sesión presencial y a puerta cerrada, el Cabildo de Ciudad Victoria aprobó este sábado una modificación al Presupuesto municipal ejercido durante el 2019 por el orden del 18 por ciento en capítulos como Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; Transferencias Asignadas, Subsidios y Otras Ayudas; Inversión Pública; y Deuda Pública.

En noviembre de 2018 el Cabildo victorense aprobó un Presupuesto de Egresos de 901 millones 232 mil 542 pesos para 2019.

"Conforme a la información obtenida de la Tesorería municipal se tiene una integración del ejercicio presupuestal que refleja un incremento de 159 millones 38 mil 80 pesos", precisó la primera síndico Frida Patricia Escobar Ortiz, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público.

El Capítulo 1000 corresponde a Servicios Personales y presupuestó 391 millones 789 mil 475 pesos a ejercer en 2019, ejerciendo 70 millones 496 mil 897 pesos más para quedar en 462 millones 286 mil 372 pesos.

En el Capítulo 2000, Materiales y Suministros, fueron 82 millones 400 mil 39 pesos, más 28 millones 358 mil 918 pesos para quedar en 110 millones 758 mil 957 pesos; en el Capítulo 3000, Servicios Generales, se presupuestaron 181 millones 238 mil 579 pesos y se gastaron 22 millones 64 mil 645 pesos más para ejercer 203 millones 303 mil 224 pesos.

En el Capítulo 4000, Transferencias Asignadas, Subsidios y Otras Ayudas, a los 113 millones 640 mil 263 pesos se sumaron 10 millones 483 mil 977 pesos para quedar en 124 millones 124 mil 240 pesos; en el Capítulo 6000, Inversión Pública, a los 79 millones 989 mil 633 pesos se adicionaron 6 millones 379 mil 593 pesos para un total de 86 millones 369 mil 226 pesos; y en el Capítulo 9000, Deuda Pública, a los 21 millones 716 mil 932 pesos se sumaron 21 millones 253 mil 750 pesos para quedar en 42 millones 970 mil 682 pesos; además se ejercieron 30 millones 457 mil 924 pesos sin modificaciones en otros capítulos.

En total se ejercieron mil 29 millones 812 mil 701 pesos el año pasado, es decir, un 18 por ciento más a lo autorizado ese ejercicio fiscal.

Aunque el alcalde había anunciado que ayer se trataría lo de las sanciones para quienes desatiendan el doble no circula, ese no estuvo no estuvo en el orden del día.

UNA ABSTENCIÓN

Votan en contra seis regidores

Tres regidores del Partido Revolucionario Institucional, Horacio Reyna de la Garza, José Mercedes Benites Rodríguez e Itzcalli Victoria Ansures Silva, y tres de Movimiento Ciudadano, Gerardo Valdez Tovar, Karleny Miroslava Perales Escalante y Francisco Daniel González Tirado, votaron en contra mientras que el segundo síndico, Luis Torre Aliyán, de Acción Nacional se abstuvo de aprobar dicha ampliación presupuestal.

"Las y los regidores del PRI hemos analizado mucho la información que nos hicieron llegar y por esa situación no podemos votar a favor", mencionó el coordinador de los regidores priístas, Horacio Reyna: "nuestro voto será en contra".

El representante tricolor cuestionó que durante el pasado ejercicio fiscal se hubieran ejercido 159 millones de pesos adicionales en asignaturas no esenciales para el Municipio.

"Lamentablemente a pesar de esos recursos extraordinarios no se privilegió el gasto en inversión, no se realizó ninguna obra con esos recursos ni tampoco se dedicó a las áreas que más lo requieren como Limpieza Pública".