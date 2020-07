Gasolina y luz, por arriba de la inflación

Los precios de gasolinas y electricidad podrían ser mayores al índice de inación previsto para los próximos cinco años. La Secretaría de Energía (Sener), como responsable de la política energética de México, reconoció que no puede garantizar que los precios de los energéticos sigan estables al cierre de sexenio.

En el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, avalado por su titular, Rocío Nahle García, señala que "la secretaría realizará las acciones necesarias dentro de su competencia para mantener estables los precios de los energéticos; sin embargo, dado que el indicador se encuentra en función de las decisiones que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía tomen en el ámbito de sus atribuciones, la meta para 2024 puede tener variaciones".

Hasta ahora, agrega el documento, los precios de energéticos de consumo electricidad doméstica, gas LP, gasolinas y diesel— son mayores en 0.42% a la inación, tomando como referencia el valor real de los combustibles y electricidad en 2018. La visión de la Sener plasmada en el texto ocial que se presentó el pasado 8 de julio dicultará que se mantenga la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los precios de los combustibles no subirán arriba de la inación en su gestión.

Todavía el pasado 22 de marzo el Jefe del Ejecutivo subrayó: "Les ofrecí [en campaña] que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso". En la Estrategia Prioritaria 1.5 del programa sectorial, la Sener no hace alusión al precio de energéticos bajos o que se mantengan por debajo de la inación. "Hacer uso óptimo de las energías primarias de las que dispone el país y hacer más eciente la generación eléctrica, para garantizar el suministro suciente, económicamente viable, a ´precios cercanos a la inación´ y sustentable".

Evolución

Esta administración inició —en diciembre de 2018— con un precio de la gasolina regular de 19.10 pesos por litro y cerró 2019 con 19.44 pesos, un alza de 1.78%. Inició 2020 con un precio de 19.52 pesos. A partir del siguiente mes y hasta marzo se redujo a 17.89 pesos por litro, como resultado de la guerra de precios internacional. Entre abril y mayo este combustible registró sus niveles más bajos del año, 15.10 y 16.25 pesos por litro por la crisis por el Covid-19.

Sin embargo, a partir de junio tuvieron un rebote. EL UNIVERSAL publicó este lunes que las gasolinas reportaron la mayor alza de precios desde su liberalización en 2017, pues de acuerdo con cifras del Inegi la cotización promedio del tipo Magna o regular encareció 8.9% en junio frente a mayo de este año, y la Premium subió 6.7%. En la energía eléctrica, desde 2015 se han venido incrementando. Ese año el precio promedio por kilowatt-hora (Kwh) fue de 1.39 pesos. Para 2019, alcanzó 1.89. En ese año y como consecuencia del nuevo entorno de mercado propiciado por la reforma energética, la Secretaría de Hacienda otorgó transferencias a la Comisión Federal de Electricidad por 75 mil 187 millones de pesos para cubrir parte de los subsidios a las tarifas. Para este año, de acuerdo con la empresa, se determinó un factor de ajuste mensual de 1.00245, equivalente a la inación anual a noviembre de 2019 de 3%. Este año, estima recibir 70 mil millones de pesos en subsidios para compensar tarifas decitarias