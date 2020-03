Gasolina debe ser más barata

Ciudad de México.

El costo de las gasolinas está bajando en México por la caída del precio internacional del petróleo, pero se debe vender aun más barata, señaló ayer Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el precio al mayoreo en los puntos de abasto y distribución de Pemex ha bajado, por lo que las estaciones también tendrían que disminuir el costo.

"Deben dar la gasolina más barata todos, y esa baja algunos no la han reflejado. Entonces, todavía algunos no lo habían reflejado, esperamos que ya lo reflejen hoy, que lo sigan reflejando mañana y que no haya gasolineros pasados de rosca.

"Que se quieran quedar aquí en la bolsa como margen con utilidad la diferencia en el petróleo, porque ya es mucho la baja y debe de notarse en los precios, porque en general se está notando. (Hay) una gran diferencia entre el que da más económico y el que da más caro", agregó.

El 13 de marzo, la gasolina regular (magna) más económica se vendió en Pachuca, Hidalgo, a 16.32 pesos; y la más cara en Tlapa de Allende, Jalisco, a 21.92. En el caso de la Premium, la más barata se vendió a 16.12 en Veracruz, Veracruz, y la más cara en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a 23.19 pesos.

De acuerdo con los precios que personal de la Profeco registró en campo, el más económico del diésel fue de 17.55 pesos en Veracruz, Veracruz, y el más alto fue de 22.66 pesos en Chavinda, Michoacán.

Ante la alta demanda, y en algunos casos abarrotamiento, en distintos expendios que ofrecen gasolina barata, Sheffield pidió a la población ser consumidores responsables y no comprar más combustible del que necesitan.

"No porque esté más barata la gasolina consumamos más; a final de cuentas, quemarla contamina; entonces, seamos consumidores razonados, que razonemos nuestro consumo", demandó.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pidió a los concesionarios, los dueños de las gasolineras, que actúen con responsabilidad y que no se queden con el excedente que se está ahora logrando.

"Que baje el precio de la gasolina, porque tiene que venderse más barata. Eso se tiene que notar más en estos días y va a depender de cómo se comporte el precio en el mercado internacional, pero no vamos nosotros a meternos a que aumente o que se mantenga como estaba, no, baja, baja".