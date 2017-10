Gareth Bale sin fecha de regreso; Navas jugaría

Madrid, España.

No confirmó Zidane la titularidad de Keylor Navas en el Santiago Bernabéu en Liga de Campeones, pero sí su recuperación.



"Se va a ver mañana si juega, pero ya está con nosotros. Ha entrenado muy bien, sin molestias", informó.



Con el resto de lesionados tuvo más prudencia el técnico francés, especialmente con Bale tras una nueva lesión de sóleo.



"No puedo decir la fecha pero espero que Dani (Carvajal) tengamos que esperar cada día mejor y ojalá vuelva rápido porque está con muchas ganas de estar con nosotros", dijo.



"Mateo (Kovacic) necesita todavía más tiempo pero está mejor, haciendo cosas fuera poco a poco. Lo de Gareth no puedo decir si va a estar en el partido de Vuelta pero espero que esté rápido con nosotros. Nos faltan los tres y espero que vuelvan rápido",



Zidane calificó el partido del Santiago Bernabéu ante el Tottenham inglés como la primera Final de grupo.



"La prueba de fuego en el Bernabéu la tenemos siempre contra todos los equipos. Mañana es la primera Final de grupo contra el Tottenham, queremos hacer un buen partido y lo va a ser para toda la gente que le gusta el futbol. Ojalá que consigamos los tres puntos", señaló.



Y por encima de Harry Kane o Hugo Lloris, Zidane destacó el bloque del conjunto inglés.



"No sé el futuro de Kane pero es un jugador fundamental para el Tottenham. Creo que es muy bueno en todo lo que hace, siempre hacia la portería. Busca el espacio y la velocidad. Es un jugador completo aunque no lo parece".



"Lloris va a hacer lo posible para impedir que ganemos. Es un jugador que ha evolucionado mucho y tendrá un papel importante en el partido".