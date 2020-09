Gareth Bale y Sergio Reguilón se marchan al Tottenham

A falta de que se comuniquen de forma oficial, las dos operaciones están cerradas, según informaron a este periódico fuentes del Real Madrid. El fondo y las condiciones de las dos salidas, sin embargo, son muy distintas. El galés se va cedido mientras el canterano lo hace mediante un traspaso de 30 millones con una opción de recompra de 40.

Zidane deseó hace un año la salida "inminente" de Bale "por el bien de todos". Lo inminente ha tardado al final 14 meses. El galés vuelve al Tottenham, de donde lo compró el club blanco en 2013 por la cifra más alta abonada hasta entonces en el Bernabéu (101 millones). Pero lo hace en unas circunstancias muy diferentes a las de su llegada. Fue contratado como una estrella, aspirante al Balón de Oro y a disputarle el trono a Cristiano, y se va en calidad de cedido. Probablemente, por una temporada de las dos que le restan en España.

Su partida era prioritaria para todas las partes y no se encontró otra fórmula. El entrenador, que hace una semana también se libró de James, se quita a un futbolista que ya no quería de ninguna manera; el jugador da con un destino familiar donde reflotar una carrera que a los 31 años estaba cogiendo moho; y la entidad alivia la masa salarial de la primera plantilla.

Este debería ser el final de la etapa de Bale en el Madrid, siete temporadas en las que participó activamente de una de las épocas blancas más laureadas. Alzó cuatro Champions y fue protagonista principal de varios momentos cumbre de la historia moderna del club, pero su paso por la Castellana siempre tuvo un aire contradictorio. Los aficionados y él vivieron en una incomprensión mutua casi continua. El jugador nunca entendió los pitos recurrentes del público, y este no se acostumbró a sus habituales lesiones y a sus desconexiones del juego, por más que luego apareciera para ganar una orejona de chilena, rematara al Atlético en Lisboa o cazara una Copa del Rey en una cabalgada arrolladora sobre la bocina ante el Barça.

En los Spurs lo acoge Mourinho, necesitado de un golpe de efecto para animar a un equipo mustio que hasta ahora no ha sido capaz de levantar. Ya lo quiso en 2017 cuando dirigía al United. "No puedo comprarte porque no hablas", le advirtió antes de un partido de pretemporada. Entonces el galés se hizo el longuis. Tres años después, en un escenario completamente distinto, sí habló hace dos semanas para reclamar una salida y culpar al Madrid de haber impedido su marcha a China el curso anterior. La opción ahora era la Premier, casi la única. Su zancada y potencia encajan bien en el estilo de Mou y el cariño de los aficionados tampoco tendría que faltarle.