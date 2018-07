Gareth Bale cancela su boda

No hay modo de que Gareth Bale pase por el altar. Y no es por falta de ganas. El futbolista del Real Madrid lleva saliendo con Emma Rhys-Jones desde tiempos del instituto pero aún así, y pese a ser un laureado deportista, la familia de su novia no termina de darle el visto bueno. En concreto su suegro. Él parece haber sido la causa de que, y ya van tres, cancelen su boda.

Este 2018 no está siendo el mejor año para el jugador blanco. Ya ha pospuesto su boda con la madre de sus hijos (Alba Violet, de cinco años; Nava Valentina, de dos; y Axel Charles, nacido en mayo) en dos ocasiones.

La primera, en primavera de 2017; la siguiente, en la primavera de este año. Ahora tenían previsto casarse en un castillo en la Toscana italiana, en una boda que podía superar los dos millones de euros y en la que se hablaba de actuaciones estratosféricas, Beyoncé incluida. Pero también habrá que esperar.

La pareja anunció su compromiso en julio de 2016, en plena celebración para Bale, en el que era su 27 cumpleaños. "¡Ha dicho que sí!", contaba el galés en su Instagram. Pero el matrimonio se retrasó: la pareja decidió esperar hasta que el padre de Emma, Martin Rhys-Jones, saliera de la cárcel. Pasó seis años preso en EE UU por un delito de estafa a nivel mundial. De hecho, la pareja estuvo a punto de casarse en 2013, pero entonces tuvo lugar la detención de su suegro.

Ahora, de nuevo, Martin Rhys-Jones parece ser el motivo de la espera, pero por algo mucho más banal: una disputa con su futuro yerno. Según ciertos tabloides británicos, "quieren que las cosas se calmen antes de casarse". "Tienen muchos problemas con los que lidiar", afirman los medios, que han seguido al minuto esta extraña historia en la que se mezclan fútbol y millones con estafas, muertes inesperadas y complots.

Además, en mayo de 2017 ya tuvieron que posponer en enlace a causa de amenazas a los Rhys-Jones. Una banda criminal había colocado artefactos explosivos en algunos de los coches y casas familiares a causa de una prima de Emma que, supuestamente, tenía en su haber una maleta con drogas, joyas y dinero de una organización de tráfico de drogas.

Los asuntos familiares han sido, por distintos motivos, la causa de todo este trajín. Además de los acaecidos a causa de su suegro, el pasado noviembre el novio de Katie, la hermana pequeña de Emma Rhys-Jones, aparecía muerto en casa de sus padres con tan solo 29 años. Ambos tenían dos hijos. El golpe fue muy fuerte para la pareja, que ayudó a salir adelante a Katie. De nuevo, no era el momento de celebraciones. Habrá que esperar.