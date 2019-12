Gardner firma con Yanquis por un año

El jardinero Brett Gardner permanecerá con los Yanquis de Nueva York después de la mejor temporada al bate en su carrera, al aceptar un contrato por un año que le garantiza 12.5 millones de dólares, reveló a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones el jueves. La persona habló a condición de mantener el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado.

Gardner recibirá un bono de contratación de dos millones de dólares y un salario de ocho millones para la próxima temporada. Los Yanquis contarán con una opción de extensión de contrato por 10 millones para 2021 y una opción de rescisión de 2.5 millones.

Gardner devengó 7.5 millones de dólares la campaña pasada, en que bateó para .251 e impuso máximos de su carrera con 28 cuadrangulares y 74 impulsadas. Se trata de un inusual bate zurdo en una alineación neoyorquina dominada por derechos.

Originalmente considerado el cuarto jardinero del equipo, las oportunidades de juego de Gardner fueron aumentando debido a las lesiones de otros peloteros y ocupó el jardín central gran parte de la temporada, con Aaron Hicks recuperándose de una lesión. Hicks fue sometido a una cirugía Tommy John al final de la campaña y se espera que se reincorpore al equipo hasta el verano.

Gardner cumplió 36 años en agosto y es el jugador de mayor edad en el roster de los Yanquis, equipo con el que ha pasado sus 12 años en Grandes Ligas. Acumula un promedio al bate .260, con 124 jonrones y 524 carreras producidas.

Los aficionados de los Yanquis acogieron aún más a Gardner la temporada pasada por sus reacciones, como golpear repetidamente su bate en el techo del dugout después de ser ponchado.