García Luna pasó de dos casas en México a mansiones en EU

Genaro García Luna artíce de la guerra contra el narco en México y exsecretario de Seguridad Pública, detenido el pasado martes en Dallas, Texas, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa— construyó en sólo seis años una fortuna, ante la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin que fuera requerido por las autoridades scales del país. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, consultadas por EL UNIVERSAL, el exfuncionario pasó de tener en 2002 una vivienda valuada en 450 mil pesos y otra de poco más de 500 mil pesos a ser dueño, en 2008, de una casa con valor de 7 millones 550 mil pesos, autos de colección y diversas propiedades.

El rastro que dejó García Luna en la SFP, con seis años de actualizar detalles de su patrimonio, indica que su salario aumentó en 120% y su patrimonio se quintuplicó de valor, y de dar inicialmente detalles sobre una motocicleta Harley-Davidson y de dos autos Mustang, que adquirió de contado, al nal prerió ya no mencionar los vehículos. Entre 2002, cuando presentó su primera declaración patrimonial como coordinador general de la Agencia Federal de Investigación (ya desaparecida), dependiente de la entonces Procuraduría General de la República, y 2008, cuando era secretario de Seguridad Pública, vendió y compró diversos inmuebles.

Así, Genaro García Luna inició su trayectoria como funcionario en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en enero de 1989, con sólo 21 años y siendo aún estudiante de Ingeniería Mecánica en la UAM, y permaneció en la dependencia hasta marzo de 1999, ya como director general. En marzo de 1999 ingresó como coordinador general a lo que fuera la Policía Federal Preventiva, cargo que dejó en diciembre de 2000. El 16 de diciembre de 2000 inició labores como coordinador general de la AFI y en mayo de 2002 presentó su primera declaración, en la que dijo que sus ingresos anuales eran de un millón 731 mil 903 pesos. Tenía dos casas (una con un valor de 450 mil pesos y otra de más de 522 mil pesos) y un local (de 214 mil pesos). Esos bienes fueron adquiridos de contado y los tres sumaban un patrimonio con un valor de un millón 186 mil 546 pesos. En ese momento García Luna también era dueño de una motocicleta Harley-Davidson con valor de 194 mil 558 pesos y su cuenta bancaria tenía saldo de 265 mil pesos.

En 2004 reportó ingresos de 2 millones 162 mil 231 pesos, haber adquirido un equipo de cómputo con valor de 32 mil pesos y haber invertido un millón de pesos en una obra de 450 metros cuadrados. Puedes leer: No sólo es García Luna, los otros exhibidos en el juicio del Chapo Guzmán En 2005 vendió una casa en un millón de pesos, que dos años atrás dijo que tenía un valor de 522 mil pesos, y también adquirió una camioneta Land Rover Discovery 2004 mediante un crédito, por 617 mil 136 pesos. Además, informó estar estudiando en el Tecnológico de Monterrey una maestría en Administración Pública. A su patrimonio se incluye un auto de coleccion Mustang 1966, reportado en 2006 por el que pagó de contado un monto de 220 mil pesos. Su salario para ese año ascendía a cerca de 2.5 millones de pesos. En diciembre de 2006 dejó el cargo de coordinador general en la AFI para incorporarse como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En su declaración inicial y modicación, en 2007, ya como secretario de Seguridad Pública, García Luna ingresó un auto más de colección, ahora un Mustang 1970 con valor de 245 mil pesos, que fue adquirido también de contado. Y para este año dijo contar con dos inmuebles (dos casas de 160 y 220 metros cuadrados), ambos con un valor total de 3 millones 212 mil 800 pesos, en tanto que en su ingreso reportó 2 millones de pesos. A un año de ser titular de Seguridad Pública, en 2008, el ingreso anual de García Luna aumentó a 3 millones 821 mil 226 pesos, ya no incluyó los autos, e informó la incorporación de una propiedad con un valor de 7 millones 550 mil pesos de tan sólo 310 metros cuadrados. En sus declaraciones patrimoniales de modicación de 2009, 2010, 2011 y 2012 ya no aportó información actualizada, siendo este último año en que termina sus funciones como titular de la Secretaría de Seguridad Pública al nalizar el sexenio de Calderón Hinojosa

El último dato obtenido por El Gran Diario de México sobre el inmueble que García Luna habitaba se ubica en Jardines de la Montaña, zona residencial de lujo ubicada en la alcaldía de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, donde las propiedades alcanzan un valor de entre 17 y 40 millones de pesos

En la multa, con fecha del 15 de noviembre de 2015, se registró una residencia ubicada en Golden Beach, Florida, una mansión de cuatro baños, cuatro habitaciones y embarcadero propio, valuada en 3.3 millones de dólares, a donde se mudó en febrero de 2013. Además, se detalló que otros registros muestran a García Luna y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en el condominio Península en Aventura, Florida, valuado en 2.3 millones de dólares. Las propiedades eran rentadas a la familia Weinberg.