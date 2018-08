Garantizan los riegos de próxima temporada

Regional.- Como falsos e infundados rumores, de que para el próximo ciclo agrícola no habrá riegos para los cultivos si no se presentan lluvias intensas en los próximo meses, calificó el titular de la Comisión Nacional del Agua en este distrito, Armando Silva Escobedo, al ser entrevistado sobre la posibilidad de una crisis en el campo a causa del bajo almacenamiento del recursos.

El jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", dijo que entre las presas "El Cuchillo" y la "Marte R. Gómez", se dispone de los volúmenes suficientes para atender las necesidades de los usuarios.

Actualmente la presa "El Cuchillo", tiene un almacenamiento superior a los 700 millones de metros cúbicos, de los cuales varios cientos de millones, serán trasvasados el noviembre próximo a la "Marte R. Gómez", aseguró el funcionario.

Por su parte la también llamado presa "El Azúcar", tiene un almacenamiento superior a los 400 millones de metros cúbicos, lo que significa que con los volúmenes que reciba en noviembre, completará la cuota necesaria para garantizar un plan de riegos agrícolas.

Ese sería en peor escenario en caso de que no se registraran precipitaciones pluviales, pero no debe olvidarse que en el noreste del país, en donde se localizan las cuencas de las presas, se está en plena temporada de huracanes, es decir que históricamente son los meses "más llovedores" del año.

El ingeniero Silva Escobedo, recomendó a los agricultores, que no se dejen guiar por falsos rumores, de que podría haber una crisis el próximo ciclo agrícola a causa de la baja disponibilidad de agua para los riegos.

Si bien es cierto que las citadas presas no están en sus mejores niveles de almacenamiento, tampoco existe una emergencia por escasez de agua, y los riegos para la próxima temporada están plenamente asegurados.

Por otra parte, septiembre y octubre, son meses en que en años anteriores, se han registrado lluvias muy intensas a causa de fenómenos naturales.

Eso significa que todavía existen muchas posibilidades de que antes del trasvaso en noviembre, se registren precipitaciones considerables que cambien el panorama hídrico de la región.

Ambas presas, tiene la capacidad para recibir elevados volúmenes de agua, suficientes para retener el recursos que pudieran generar futuros disturbios naturales, como pueden ser un huracán, una tormenta o una depresión tropical.

-

Falsos rumores

>A decir de algunos agricultores, personal de la Sagarpa en el municipio de Díaz Ordaz, les comentaron que si no se registraban lluvias en los próximos meses, no habría agua suficiente para la aplicación de riegos, debido a que los regiomontanos anunciaron que no permitirían la apertura de la presa "El Cuchillo", para la realización del trasvaso en noviembre.

>Y si no se realiza ese proceso, con la disponibilidad de agua en la "Marte R. Gómez", los productores no tendrían el recurso suficiente para armar un plan de riegos, de allí a que varios usuarios de este distrito de irrigación manifestaran su preocupación.

Sin embargo, para realizar el trasvaso en noviembre de la presa "El >Cuchillo" a la "Marte R. Gómez", no depende del consentimiento o no de los regiomontanos, porque ese proceso está contemplado en la ley.

>La Comisión Nacional del Agua, es la autoridad encargada de vigilar que se realice el trasvaso de agua en la fecha establecida o de ser necesario antes, en caso de que se registren lluvias atípicas que generen aportaciones importantes a la presa neoleonesa.

>En resumen, si habrá trasvaso de agua en noviembre próximo y también están garantizados los riegos para el próximo ciclo agrícola 18-19, puntualizó el ingeniero Armando Silva Escobedo, titular.