Garantizan recursos para la educación

Seguir financiando la educación pública y el salario de los maestros era una preocupación fundamental al inicio de la sesión, cuando el panorama económico del estado todavía no estaba claro.

En 2019, la legislatura aprobó reformas históricas al gasto en educación: se destinaron billones de dólares adicionales a la escuela y el salario docente. El presidente del Comité Senatorial de Educación, el senador Larry Taylor, que llevó adelante esa medida en el Senado, dijo que el proyecto aumentaba el salario de los maestros en un promedio de $5,200 dólares, entre los educadores de cinco o más años de servicio, y un programa de incentivos monetarios en el que los distritos pagaban bonos a sus mejores maestros, a través del que se destinaron casi $40 millones a cerca de cuatro mil maestros, un aumento promedio de más de $10,000 dólares en el salario anual de esos educadores expertos.

Autoridades estatales destacaron que se seguirán financiando la totalidad de esos programas.

El proyecto mantiene el aumento de $1,000 dólares de la última sesión para la asignación básica, la principal variable que se utiliza en la fórmula de financiamiento escolar, y aumenta el gasto total en educación en $3.1 billones respecto al último bienio para mantenerse al día con el crecimiento en inscripciones proyectado para los próximos dos años.

El presupuesto que se aprobó el martes no incluye nada de los $1.9 trillones del paquete de ayuda federal que el Congreso Nacional aprobó en marzo. Se espera que el estado reciba una ayuda directa de un poco menos de $17 billones, además de otros $10 billones destinados directamente a municipios locales y $12.2 billones para gastos en educación. Dado que la sesión legislativa finaliza el 31 de mayo, parece cada vez menos probable que los fondos lleguen antes de que los legisladores vuelvan a casa en el período provisional. Una de las razones del retraso es que las condiciones federales a las que los fondos están sujetos son poco claras. Mientras las autoridades estatales trabajan para esclarecer los requisitos, Nelson dijo que no era prudente aceptar los fondos sin saber las condiciones que acarrean. "Tenemos que ser muy, muy cuidadosos de no comprometernos ni asignar fondos sin saber a qué condiciones están sujetos, porque después no puede ser que se nos quite ese dinero o que quedemos comprometidos con más gastos", dijo.

