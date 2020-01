Garantizan maestros antes de fin del mes

La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en esta frontera, Georgina Aparicio Hernández, informó que antes de que concluya este mes se eliminará el rezago de maestros en los planteles de educación básica.

Se trata de por lo menos 12 maestros, en su mayoría de primarias, que por un error en los trámites administrativos en los procesos de jubilación no llegaron a las aulas.

"Iniciamos el ciclo con este problema derivado de que hubo muchas jubilaciones y en los sistemas no se reportó, ellos tuvieron qué irse para su trámite pero no llegó el remplazo, entonces hemos estado insistiendo para que los menores no sean afectados, ahorita tenemos 12 casos de más de 60", indicó.

De acuerdo a la respuesta de la Secretaría de Educación, el fenómeno deberá erradicarse antes del 31 de enero, ya que los estudiantes afectados han pasado casi seis meses sin maestros adscritos.

Por lo pronto, Aparicio Hernández recordó que se utilizan a maestros provisionales, aunque en algunos lugares los padres de familia optaron por contratar a personal externo.

"Recibimos quejas de algunos sectores porque los papás estaban pagando maestros, lo cual no es posible, ellos daban una parte de los ahorros para que sus hijos no se quedaran sin clases, pero ya le dimos solución", aseguró.