Garantizan el salario mínimo en vacantes. Revisan su aplicación en contratos

Hay algunos salarios que son de 3 mil o 4 mil pesos mensuales, pero eso es porque son pocas horas las que se trabajan . Alfonso González, SNE en Reynosa

El Mañana / Staff.- Las vacantes que se ofertan en los módulos del Servicio Nacional delen Reynosa están verificadas y garantizan que se ofrezca el pago mínimo de 176 pesos al día por una jornada de ocho horas.

Luego de que esta tarifa fuera fijada en la zona norte desde el pasado 1 de enero, todos los empleadores están obligados a cumplirla, de lo contrario se les niega la atención, difusión y apoyo del organismo local.

Las listas actuales de empleos se basan en más de 7 mil plazas, en su mayoría para la industria de la transformación como las maquiladoras, seguido de bienes y servicios donde se incluyen a los restaurantes, atención a clientes, hoteles, entre otros.

Alfonso González, coordinador en esta ciudad explicó.

"Cuando llega una empresa es nuestra responsabilidad revisar que sus salarios sean competitivos y que las condiciones sean las adecuadas, si no los tienen, simplemente no se promueve la vacante, no entran con nosotros y por ello nunca las verán en una feria de empleo o jornada laboral".

Recordó que las sanciones, inspecciones generales y atención a quejas se derivan a la Secretaria del Trabajo.

Para respetar las tarifas que marca la ley, las empresas locales deben ofrecer un salario mínimo mensual de 5 mil 280 pesos ante jornadas de 48 horas por semana y un día de descanso.

Los pagos pueden disminuir o aumentar si la vacante requiere medio tiempo u horas extra.

"Hay algunos salarios que son de 3 mil o 4 mil pesos mensuales pero eso es porque son pocas horas las que trabaja, se hace un análisis de los pagos que revisamos nosotros y si están en base a lo que marca la ley se promueven".

Destacó que en los últimos años las vacantes para ayudantes de cocina, mesero, chef y otros similares han ido en crecimiento. Al igual que profesionales de licenciatura, contaduría e ingenierías.