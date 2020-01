Garantizado abasto de medicamento para niños con cáncer: AMLO

Al asegurar que está garantizado el abasto de medicamento para niños con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó (sin mencionar su nombre) que la empresa PISA es la que no quiere dejar de robar y algunos medios de comunicación tienen una campaña para decir lo contrario.

"Ya tenemos medicamentos, lo que hay es una campaña de esta empresa (PISA), de los que no quieren dejar de robar y de algunos medios de comunicación, no todos eh", aseguró en entrevista al término de un evento en la planta de cemento de Cemex.

El mandatario reiteró que se tienen suficientes medicamentos, "lo que pasa es que las empresas, mejor dicho una empresa, que era la que tenía el negocio de surtir, medicamentos para el cáncer quiso chantajearnos no surtiendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y que no íbamos a resistir las presiones".

El presidente López Obrador les dijo a los padres, a las madres a las niñas, a los niños con esas enfermedades que estará siempre atento de que no les falten los medicamentos. El mandatario dijo que para este periodo no hará uso de figura de la iniciativa preferente. "No hace falta. Yo creo que ya va a salir lo de la pensión para adultos mayores, elevarla a rango constitucional, así como para personas con discapacidad y las becas".

Al término de la entrevista, el presidente del Consejo de Administración de Cemex, Rogelio Zambrano, le regaló al mandatario una camiseta del club de futbol Tigres, autografiado por los jugadores. "Le voy a los Tigres, pero también le voy a los Pumas porque el Tigre y el Puma son felinos", dijo el presidente luego de mostrar la camiseta.