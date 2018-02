Garantizadas elecciones en paz: Cabeza de Vaca. ´Están dadas las condiciones´

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que las condiciones se encuentran dadas para que el primero de julio se lleve a cabo una jornada electoral en paz y tranquilidad.

El mandatario estatal recordó que en la actualidad los indicadores muestran una recuperación en esa materia en esta entidad.

"Probablemente no sea consuelo, pero en ese rubro estamos avanzando, ahí están los indicadores que no los hago yo, ahí están los indicadores y lo que sí puedo decir es que estamos llevando a cabo acciones muy firmes, mi gobierno no va a titubear", advirtió.

Recordó que las elecciones más recientes, en las cuales resultó electo gobernador de Tamaulipas, la situación de inseguridad era más precaria, no obstante esto no fue un obstáculo para el desarrollo pacífico del día de las votaciones.

"Fue ejemplo de muchas otras elecciones, hoy en día no hemos tenido ningún otro indicador, nada, que pueda señalar cualquier problema con el tema de elecciones".

GIRA PRESIDENCIAL

Sobre la cancelación de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el martes a la ciudad de Reynosa, García Cabeza de Vaca rechazó que esto haya sido a causa de la violencia en esta ciudad y aclaró que la cancelación pudo haber sido por motivos de agenda.

"No sé a qué se haya debido el no haber visitado el estado, habían hecho un primer comentario, pero no habían oficializado en sí la visita por un libramiento que se iba a inaugurar", precisó.