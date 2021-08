Garantiza Obrador la libertad de expresión

Al señalar que la mayoría de medios de comunicación están al servicio del conservadurismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a los insultos y campañas contra su gobierno está garantizado el derecho a la libertad de expresión y no acudirá a las instancias penales.

"¿Ustedes creen que tenemos medios objetivos y profesionales que no están en favor del conservadurismo y los partidos del antiguo régimen? La mayoría de los medios está al servicio de los intereses que dominaba y hasta hace poco se sentían dueños de México. No todos, hay honrosas excepciones".

"O así era cuando Peña, con Calderón, cuando Fox, Zedillo o cuando Salinas no era una prensa sometida que se dedicaba a aplaudir y acallar, hablemos con la verdad, se está llevando a cabo una transformación y hay quienes se sienten afectados, un grupo conservador, que tenían privilegios, el control de la mayoría de los medios y por eso las campañas en contra del gobierno".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo refirió el caso de un rapero (Pablo Hasél) que en España se fue "al tambo" por hablar contra del Rey emérito Juan Carlos I.

"Nosotros no vamos a hacer nunca eso, imagínese si yo meto una denuncia en contra de (Héctor) Aguilar Camín que me dijo que yo era un... no lo puedo repetir, que me insultó, como se llamaba antes violación al bando de policía y buen gobierno o el médico, además cardiólogo, que en el momento, ahora que me dio el Covid, para los que me atendían me aplicarán medicamentos para que me afectaran, imagínense que presento una denuncia contra el médico y va a la cárcel".

El Presidente reiteró que aún con insultos que su gobierno garantiza la plena libertad, pero cada quien se hace responsable de sus actos.

Expresó que a diferencia del presidente Francisco I. Madero, quien padeció una vil campaña de la prensa porfiristas de esa época, ahora "nosotros no tenemos ese cerco, por más que se lancen en contra de nosotros tenemos las benditas redes sociales con todo y que hay tentaciones de censura".