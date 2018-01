Garantiza López Obrador candidatura a expanista

Soteapan, Veracruz

El precandidato presidencial de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habrá una candidatura para la senadora Gabriela Cuevas para que continúe siendo parlamentaria y mantenga su cargo como presidenta de la Unión Inter-Parlamentaria.

En entrevista a medios, tras un evento en la localidad de Soteapan, Veracruz, el tabasqueño confirmó que a su partido le interesa que la senadora y expanista Gabriela Cuevas se mantenga en el Parlamento y como presidenta de todos los legisladores del mundo.

“El caso de la senadora Gabriela Cuevas, ella es la presidenta de todos los legisladores del mundo, es la presidenta de una organización parlamentaria mundial, que es importantísimo. Solo han tenido esa presidencia creo que tres mexicanos en toda la historia.

“Necesitamos que ella siga siendo legisladora para que continúe siendo la presidenta del Parlamento Mundial. Entonces, sí nos interesa que ella sea parlamentaria, porque nos importa mucho que la representación de México se mantenga en el concierto de las Nacionales, que México tenga su sitio”, afirmó.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, López Obrador dijo que ya es precandidato al gobierno de Morelos. Sin embargo, se midió en una encuesta con el senador con licencia Rabindranath Salazar.

LE NIEGAN

PLURINOMINAL

La senadora Gabriela Cuevas Barrón renunció a 23 años de militancia en el PAN y anunció que se unirá a Morena, de Andrés Manuel López Obrador. “Este 2018 he decidido unirme al movimiento plural al que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi propósito es persistir en la lucha por una democracia más justa y más libre en nuestro país”, dijo Cuevas en un mensaje a medios de comunicación.

Este domingo, López Obrador dio la bienvenida a Cuevas en su cuenta de Twitter, así como a Cuauhtémoc Blanco.

El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, declaró que Cuevas exigió al PAN una posición plurinominal para la Cámara de Diputados, la cual no se le garantizó, por no ser los tiempos para esas definiciones.

Cuevas rechazó que su salida sea porque le negaron una diputación vía plurinominal. “Tomo esta decisión con la misma convicción democrática con la que muchos años trabajé en el PAN. Me permito recordarles que gracias a la confianza y apoyo de la gente, he ganado todas las elecciones en las que he participado”, indicó en Twitter.

Cuevas, actual presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), considerada la ONU de parlamentarios de todo el mundo, debe mantenerse como legisladora si quiere conservar ese cargo. Cuevas es senadora plurinominal.

PAGó FIANZA

DEL TABASQUEÑO

En 2004, tras el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno capitalino, Cuevas, entonces diputada local, y su compañero legislador Jorge Lara pagaron una fianza de 2 mil pesos para que el tabasqueño no pisara la cárcel, ante una probable orden de aprehensión en contra del experredista por el caso del Encino.

HISTORIA DE

CONFRONTACIóN

La historia entre Cuevas y López Obrador ha sido una de confrontación política. En el caso del desafuero, Cuevas presentó denuncias penales para que se investigara los contratos de obras para Grupo Quart, propiedad del empresario Carlos Ahumada.

“Que enfrente el juicio y la ley en libertad, no queremos que siga utilizando ni las instituciones ni los recursos públicos para manipular y guardar sus propios errores, mucho menos para hacer un proceso de engaño para la ciudadanía”, expresó Cuevas.

López Obrador consideró como una “cobardía” que dos legisladores del PAN depositaran una fianza para que enfrente en libertad un proceso penal por la violación a un amparo y acusó que el entonces presidente Vicente Fox “se está rebelando como un traidor de la democracia”.

Como diputada local, Cuevas presentó diversas demandas administrativas y penales en contra del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Ante la Contraloría capitalina presentó una queja al conocerse el video del exsecretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce, en Las Vegas.

CRITICA FOX A

GABRIELA CUEVAS

El expresidente Vicente Fox, criticó a la expanista Gabriela Cuevas, luego de que ésta anunciara su renuncia al PAN, para respaldar el proyecto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de redes sociales, el exmandatario dijo que el país ha sido exitoso gracias a los gobiernos azules y rojos, en referencia al PAN y PRI.

“Qué mal te ves Gaby. Qué dirán nuestros fundadores: unos morenas y otros amarillos. Tal para cual. Este país ha sido exitosamente conducido por auténticos Azules y Rojos de cara limpia”, escribió en sus redes.

El expresidente Vicente Fox apoyó abiertamente al presidente Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a la Presidencia y actualmente ha expresado su simpatía por el precandidato priísta, José Antonio Meade.