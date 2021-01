Garantiza AMLO vacuna para "fifís" e intelectuales orgánicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los fifís, conservadores, intelectuales orgánicos y opositores tendrán acceso a la vacuna contra el Covid-19 solo hay que esperar los tiempos para su aplicación.

"Aprovecho para decirles a los conservadores de los medios de información, los intelectuales orgánicos, los alumnos de Krauze, Aguilar Camín, Luis Rubio, que estaba molestísimo, porque según él no se permitía que la vacuna la manejaran todos en México.

"Está permitido, si hay empresas que la quieran adquirir nosotros no nos oponemos, pero estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno para que se vacune a todos, sino solo se vacunarían los influyentes.

"Se va vacunar a todos y no porque eres fifi, intelectual orgánico o porque estas en contra de nosotros porque te iba muy bien en el régimen de corrupción, no te va a tocar vacuna, no es a todos solo esperarnos de acuerdo al plan al programa".

El presidente López Obrador dijo que él se vacunará cuando le toque a los adultos mayores de 67 años, porque esas son las reglas y es un asunto ético.

Reiteró que también serán vacunados los médicos que atienden Covid-19 en hospitales privados van a ser vacunados.

Destacó que es justo el que existan las mañaneras, porque si sus adversarios se apoderan, acaparan, siguen los monopolios en el manejo de la información.