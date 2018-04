GANGA DA FRUTOS

Ciudad de México

Sin dolores en la espalda Adrián González es, para los Mets, la prenda de diseñador con etiqueta de rebaja sobre rebaja que encontraste al espulgar los cerros de ropa en las baratas, pero que lucen como si fuera hecho a tu medida.

El mexicano es mucho más de los 500 mil dólares que pagaron los Mets para llevarlo a Nueva York y este miércoles lo demostró al conectar un imparable remolcador de dos carreras al jardín derecho, que dio el triunfo a su equipo 4-1 sobre los Marlins en Miami.

Los Mets se encuentran en un rabioso arranque que envidiaría cualquier comprador al que se le abren las puertas en Black Friday.

Récord de 10-1 para los neoyorquinos con ocho victorias al hilo.

En la parte baja del octavo episodio, los Mets perdían 1-0 y el tijuanense, que ingresó como bateador emergente con el "Mariachi Loco" de fondo, inició el rally de cuatro carreras.

"Mientras la espalda me deje, yo le puedo dar a la bola todavía. Es sólo esperar mi pitcheo", contó "El Titán" en entrevista.

La novena del debutante manager Mickey Callaway ya tiene identidad: venir de atrás.

Otra vez los chicos neoyorquinos remontaron en la pizarra. El zurdo Jarlin García fue sacado del juego después de seis innings sin hit ni carrera en la que fue su primera apertura de su carrera y los Mets aprovecharon que le quitaron las esposas para batear.

El pitcher de 25 años repartió tres ponches, dio un par de boletos y fue retirado por el manager Don Mattingly después de efectuar 77 pitcheos, un error que lamentó esta noche.





Hace espalda ´abanicar´ a Estrada

Baltimore, E.U.

Marco Estrada dominó a placer entre 2015 y 2016, cuando lideró ambas temporadas en promedio de bateo en contra y tuvo marca de 22-17 con 3.30 de efectividad.

Sin embargo, el año pasado, una lesión mermó su accionar, lo que provocó que su promedio de carreras limpias se disparara hasta 4.98, el más alto de su carrera. Tras dos aperturas de calidad, la espalda comenzó a darle problemas al pitcher mexicano en su tercera salida.

"Sentí algo, pero no fue nada. No sé lo que pasó. Me molestó un poco mi espalda baja. No sé si fue el frío o qué, pero sentí espasmos y tuve problemas para terminar algunos de mis lanzamientos", comentó Estrada, tras la derrota que sufrió el pasado miércoles ante Baltimore.

El sonorense retiró los primeros tres innings sin hit contra los Orioles, que le cayeron en el cuarto con tres carreras y lo explotaron en el quinto con otra rayita a cuestas.

"Me conectaron, cuando estoy fallando de esa forma, me van a pegar, pero no es algo grave, es algo pequeño. Con un poco de tratamiento, estaré bien para la próxima (apertura)", aseguró el derecho, que está programado para subir a la loma el martes ante Kansas City.