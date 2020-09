Robert Dante Siboldi tiene claro que el partido frente al América, el clásico joven, es el más importante de la fase regular, pero no asegura el campeonato y tampoco se lo quita.

Al vestir la camiseta del Cruz Azul, se tiene la obligación de ganarle a cualquier equipo, sobre todo a las Águilas.

"Ganarle al América, no nos da el título, Sabemos la importancia que se tiene si triunfamos el domingo, sobre todo para nuestros aficionados. De nada sirve, si no logramos el título, pero eso se trabaja. Es un partido importante y si perdemos tampoco significa que no vayamos por el campeonato", explicó el uruguayo, previo al duelo del domingo en el Estadio Azteca.

"Es un sabor de clásico y no se cambian los trabajos [físicos] en la semana. Sin duda, la mentalidad es otro tipo de preparación, entonces no quiero tocar los temas del pasado, vivimos el presente y pensamos en el presente, sin tener la estadística de los duelos anteriores", comentó el uruguayo, quien ha vencido dos veces a los de Coapa (5-2 y 1-0) en cotejos oficiales como DT celeste.

La Máquina se encuentra en la primera posición del Guardianes 2020, con 25 puntos, sólo dos de ventaja sobre los azulcrema, ubicados en la tercera –León es segundo, con 24–. Perder le quitará el liderato a los cementeros, incluso, podrían caer hasta la cuarta posición con una mezcla de resultados de La Fiera y Pumas.

Salir a vencer al América es la prioridad para Siboldi y compañía, porque, más allá del clásico joven, sería un impulso rumbo al último tercio del torneo.

"Son siempre partidos diferentes, momentos diferentes. Nos toca estar en la parte alta de la tabla y es muy llamativo, sabemos que la afición vibra y siempre quiere que gane. La motivación está y en la semana se preparó muy bien, queremos dar un buen rendimiento para sacar el triunfo y dar un buen espectáculo".