Ganarían más regidores que López Obrador

Los regidores y secretarios que forman parte de la nómina del Ayuntamiento de Reynosa reciben bonos de hasta 60 mil pesos mensuales, además de su salario, que al sumarlos rebasarían los 108 mil 656 pesos que recibe como pago el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La información, respaldada por el Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información (IMTAI), muestra que todos los integrantes de Cabildo, incluido el secretario Roberto Carlos Rodríguez, obtuvieron de mayo a septiembre pagos extras de entre 50 mil a 60 mil pesos bajo el concepto de "Compensaciones entregadas al personal".

En la lista aparecen Mario Alberto Ramírez Ruiz, Alejandro Alberto Ortiz Ornelas, María del Rosario Rodríguez Velázquez, Víctor Hugo García Flores, Denya Verenice Murillo Domínguez, Héctor Eduardo Flores, Marco Antonio Gallegos Galván, Norma Alicia de la Cruz Villamán y Juan Ovidio García.

También Elsa Celestina Rivera Álvarez, Maira Rosalinda Delgado Martínez, Hidilberta Velázquez Mendoza, Nilza Hurtado Rodríguez, Zita del Carmen Guadarrama Alemán, María Elena Blanco Chávez, Blanca Leticia Gutierrez Garza, así como José Alfonso Peña Rodríguez.

Al igual que Diego Quezada Rodríguez, Icela Moreno Zúñiga, Érika Lorena Saldaña, Eliacib Leija Garza, Claudia Margarita Pacheco Quintero y Juan Lozano.

Las compensaciones fueron evidenciadas luego de que un ciudadano solicitara mediante la Plataforma Nacional de Transparencia la información.





SECRETARIOS

De mayo a septiembre, el secretario Técnico del Ayuntamiento, José Hugo Ramírez Treviño, recibió 60 mil pesos mensuales como parte de dichas compensaciones, al igual que la encargada de Servicios Administrativos, Zulema del Carmen González Beas y que Esmeralda Chimal Navarrete, de Tesorería y Finanzas.

El contralor Alexandro de la Garza Vielma recibió la misma cantidad, así como José Eduardo Bladinieres Cámara, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Leonel Cantú Robles, secretario de Desarrollo Económico, Iliana Magallón Elizondo, encargada de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, forma parte de los beneficiarios con estos bonos.

También Maricela Rosario Gutiérrez Rivas, quien en el 2016 fue removida de la Secretaría de Desarrollo Social.





RECIBEN AUMENTO

De acuerdo al IMTAI, los secretarios antes mencionados tuvieron un aumento desde mayo del 2019 de 20 mil pesos mensuales a la compensación, puesto que durante el primer cuatrimestre percibían 40 mil pesos y actualmente la cifra asciende a 60 mil pesos mensuales.

Los beneficiados con 20 mil pesos extra también fueron tres regidores, aunque ellos desde enero del 2019, al pasar de 30 mil pesos al mes a 50 mil; se trata de Juan Ovidio García, Denya Verenice Murillo Domínguez y de Maira Rosalinda Delgado, quien suplió en este periodo a Claudia Alejandra Hernández Saenz, actual encargada de programas federales.

En noviembre del 2018 hubo regidores que percibieron 68 mil pesos mensuales como bono, entre ellos, María Elena Blanco Chávez, Zita del Carmen Guadarrama Alemán, Eliacib Leija Garza, José Alfonso Peña Rodríguez, Mario Alberto Ramírez Ruiz, Elsa Celestina Rivera Álvarez e Hidilberta Velázquez Mendoza. La información filtrada omite el mes de diciembre del 2018.

REFUTA

Niega Maki tener bono de 100 mp

La alcaldesa Maki Eshter Ortiz Domínguez también aparece con bonos de enero a septiembre de 55 mil pesos mensuales, y durante noviembre del 2018 con uno de 100 mil pesos, ante lo que declaró: "Todos los funcionarios tienen compensaciones, algunos de ellos, no he visto la lista pero me platicaron que yo tenía una compensación de 100 mil pesos, eso es mentira".

FUNCIONARIOS

José Hugo Ramírez Treviño, secretario técnico

Zulema del Carmen González Beas, Servicios Administrativos

Esmeralda Chimal Navarrete,|Tesorería y Finanzas

Alexandro de la Garza Vielma, contralor

José Eduardo Bladinieres Cámara, Desarrollo Social

Leonel Cantú Robles, Desarrollo Económico

Iliana Magallón Elizondo, Dirección de Tránsito

Eduardo López Arias, Obras Públicas

BENEFICIADOS

Mario Alberto Ramírez Ruiz

Alejandro Alberto Ortiz Ornelas

María del Rosario Rodríguez Velázquez

Víctor Hugo García Flores

Denya Verenice Murillo Domínguez

Héctor Eduardo Flores

Marco Antonio Gallegos Galván

Norma Alicia de la Cruz Villamán

Juan Ovidio García

Elsa Celestina Rivera Álvarez

Maira Rosalinda Delgado Martínez

Hidilberta Velázquez Mendoza

Nilza Hurtado Rodríguez

Zita del Carmen Guadarrama Alemán

María Elena Blanco Chávez

Blanca Leticia Gutiérrez Garza

José Alfonso Peña Rodríguez.

Diego Quezada Rodríguez

Icela Moreno Zúñiga

Érika Lorena Saldaña

Eliacib Leija Garza

Claudia Margarita Pacheco Quintero

Juan Lozano