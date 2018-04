¡GANAN PRIMERA BATALLA!

Cd. de México

Los futbolistas advierten que no tienen una guerra contra los federativos, pero ya ganaron la primera batalla.



Por primera vez en la historia los jugadores se sentarán en una mesa con los dueños de los clubes, el próximo miércoles en las instalaciones de la FMF, para erradicar el Pacto de Caballeros y combatir el daño que les provocan las condiciones del Draft al tener sólo un día para contratarse con algún club en México.

"Esto no es ninguna guerra, estamos muy contentos, tranquilos y sabemos que el próximo miércoles recibiremos una respuesta muy positiva por parte de los dueños y que podemos trabajar en conjunto no solamente en estos puntos importantes sino en otros que iremos trabajando con los dueños en mesas de diálogo en donde podamos elevar el nivel de nuestro futbol no sólo en la competencia sino también administrativas", expresó Moisés Muñoz, representante del Puebla, tras la reunión con federativos en un hotel en el aeropuerto capitalino.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz, comentó que sigue latente la posibilidad de parar la Fecha 17, pero detecta muy buena voluntad en los federativos para resolver estos conflictos. Además, pretende poner por escrito el Pacto de Caballeros para así volverlo tangible y tener bases legales para evitar su práctica.

El volante del Pachuca, Christian Giménez, advirtió que también pelean por establecer mecanismos para que los futbolistas de clubes modestos y divisiones inferiores no sufran por la falta de pagos.

"Estamos tranquilos. La mesa de dialogo fue buena e importante. Nos escucharon". Christian Giménez, jugador del Pachuca