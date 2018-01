Ganan premios Eddie

Los Ángeles, California

La premiación, celebrada el viernes en un hotel de Beverly Hills ante unos mil asistentes, fue conducida por la actriz y comediante Tichina Arnold y el presidente de Editores de Cine de Esataos Unidos (ACE), Stephen Rivkin

Ahí las películas “Dunkirk”, “I, Tonya” y “Coco” se llevaron los principales galardones en la 68 entrega de los Premios Eddie a las mejores ediciones en cine y televisión, reportó la organización.

DIVERSOS GÉNEROS

“Dunkirk”, editada por Lee Smith, ganó en Mejor Edición en Cinta Dramática, mientras que “I, Tonya”, con el trabajo de Tatiana S. Riegel, se llevó el galardón en la misma categoría para Cinta de Comedia.

La película “Coco”, editada por Steve Bloom, ganó en Mejor Edición en Cinta Animada; y “Jane”, editado por Joe Beshenkovsky, ganó en la categoría de Mejor Documental.

EN TV

En televisión los ganadores fueron los editores de la serie en comedia “Black-ish: Lemons”; Curb Your Enthusiasm: “The Shucker”; y el drama “Fargo: Who Rules The Land of Denial”.

También se llevaron galardones el drama “The Handmaid’s Tale: Offred”; la miniserie “Einstein Chapter One” y “Vice News Tonight: Charlottesville: Race & Terror”.





“Dunkirk”.

“I, Tonya”.