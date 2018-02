Ganan mercado las redes sociales

Matamoros, Tam.- Las ventas a través de las redes sociales van desplazado al comercio organizado de Matamoros, que reporta una caída de hasta un 30 por ciento de sus ventas.

Cristian Pérez director Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que desgraciadamente este fenómeno ya inicia afectar a los diferentes establecimientos de la ciudad, ya que se ofertan los productos que suelen manejar ellos en sus comercios.

Comentó que los comerciantes legales y establecidos mantienen gran preocupación ya que ha surgido una nueva generación de comerciantes informales que a través de las redes abren su tienda “virtual” sin personal, sin pagar impuestos, servicios y sin el riesgo de ser constantemente acosados por las autoridades de los tres niveles.

Explicó que de acuerdo a información recabada en coordinación con otras cámaras de Tamaulipas se estima que las ventas informales realizadas por particulares mediante las redes sociales, en especial en Facebook, han propiciado un desplome paulatino en los últimos 3 años de al menos un 30 por ciento para los negocios establecidos.

Comentó que derivado de la tecnología y si no se aplican acciones regulatorias las ventas informales por redes sociales que no ofrecen ni la calidad ni garantía de un negocio formal pueden no solo afectar el entorno económico, provocar una lesión al fisco por evasión si no que además afectar la generación de empleo.

“Si las autoridades no regulan o hacen entrar en la formalidad a los informales físicos que operan en plazas o espacios públicos será extremadamente difícil que regulen a quienes no pueden ver por estar detrás de una computadora ofreciendo artículos”, dijo.

Añadió que a nivel nacional, las ventas electrónicas por redes sociales de manera informal reportan ganancias para los usuarios de más de 200 millones de pesos, situación que es alarmante para los comerciantes legalmente establecidos, quienes están reportando pérdidas.