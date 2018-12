Ganan ´La Voz México´

Ciudad de México

Hasta donde sé no solo aventajamos, arrasamos y eso es una alegría mayor", dijo Carlos Rivera minutos después de que se diera a conocer que la ganadora de "La Voz México" era Cristina Ramos, a quien le apostó durante la competencia. Cristina no sólo ganó este reality show, en 2016 concursó en "Got Talent España", donde su voz y los cambios de géneros musicales durante su interpretación también le valieron el primer lugar.

Sosteniendo el trofeo en sus manos, la cantante dijo que al principio temía que el haber concursado en otro programa parecido funcionara en su contra, pero ya comprobó que no.

AGRADECIDOS

"Crees que la gente puede pensar que ya tienes tablas, que ya eres conocida, famosa pero Carlos y yo sabemos que eso no es así, que como bien dice él, el reality de verdad es el que está después. Ganar un concurso no te hace nada", dijo, mientras que Carlos agradeció a "La Academia", programa de Azteca que le abrió las puertas en el medio.

"Lo que viene afuera es lo que te toca a ti, es qué tanto estás dispuesto a sacrificar y trabajar, lo que hace Cristina es muy importante, haber ganado un programa muy importante en España como 'Got Talent' y de repente venir aquí a volver a empezar, a volver a tocar una puerta sin saber qué va a pasar es importante. Yo también dejé siete años de carrera en México para empezar en un país como España donde nadie me conocía, picar piedra es lo que hace a un artista, no un programa. Yo siempre voy a estar agradecido porque además 'La Academia' es una de las cosas más bellas que me han pasado en la vida".