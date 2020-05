Ganan empresas de cable con pandemia; suben contratos de internet

Las noticias sobre la evolución de la pandemia, compras en línea o clases educativas vía la red, son algunas de las principales actividades que hacen necesaria esta herramienta en hogares y empresas.

El analista de Select, Erick de la Cruz, dijo que por el connamiento las cableras se han visto favorecidas en contrataciones de paquetes de triple play, que incluyen telefonía ja, internet y televisión de paga.

Explicó que en el caso particular de quienes ya contaban con el servicio de internet lo que han hecho es aumentar el ancho de banda.

El connamiento también llevó a que suscriptores que contaban con doble play sumaran el tercer servicio a su paquete.

Datos al alza

El director de Megacable, Enrique Yamuni, explicó, en conferencia con analistas nancieros, que los servicios que ofrecen se han vuelto críticos para los segmentos residencial, empresarial y profesional que necesitan conectividad para la educación a distancia y trabajo remoto, así como para la recreación a través del streaming y videojuegos. Salvi Folch, director de Izzi, lial de Televisa, expuso a expertos nancieros que hubo aceleración de la demanda de sus servicios. "Vimos un aumento de más de 40% en el tráco de datos, tanto de enlace descendente como de enlace ascendente, además, la duración promedio de las llamadas aumentó en más de 30%", comentó. Las transacciones de video bajo demanda también tuvieron incrementos similares y algunos usuarios incrementaron la velocidad de internet, detalló.

Alexandre Penna, director de Sky, destacó que aumentó el número de suscriptores de video y se incrementó la tasa de recarga en su servicio de prepago durante marzo, coincidiendo con el inicio de la jornada de sana distancia.

Efecto temporal

A pesar de la mayor demanda de estos servicios de telecomunicaciones, Erick de la Cruz prevé que haya desconexiones de suscripciones cuando disminuya el connamiento, entre julio y septiembre de este año. Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, comentó que se puede ver un aumento de suscriptores en este segundo trimestre, pues el impacto del connamiento por Covid-19 inició en marzo. "Los hogares necesitan banda ancha y ahí sí veo oportunidad, precisamente, de haber contratado estos paquetes en hogares que quieren un servicio en particular y las empresas te ofrecen un paquete, que es la estrategia", dijo Bravo. Sin embargo, coincide en que después del punto más alto de la pandemia habrá desconexiones por la situación económica que atravesarán suscriptores de televisión de paga, no así de internet. "Internet es tan esencial como el agua, entonces aunque no tengas dinero no puedes cortar el agua o la luz, tienes que seguir sosteniendo servicios que ya son esenciales". Estar conectados a internet es esencial porque en los hogares hay niños y jóvenes estudiando y personas que pueden trabajar, incluso para buscar empleo necesitan internet, puntualizó Bravo. La consultora IDC prevén que después de la pandemia el servicio de internet jo crezca 6.3% y la televisión de paga 3.8%.