Ganan Bayern y Dortmund en Alemania

Berlín, Alemania.

El campeón, que añadió el triunfo contra el Nuremberg por 3-0 al de la fecha pasada en Bremen asaltó el segundo puesto de la competición alemana. Aunque sigue del líder a nueve puntos. El Borussia Dortmund no cede y sumó su quinto partido seguido ganado ante el Schalke, en Gelsenkirchen, en el derbi del Ruhr con un triunfo de visita 2-1.



El polaco Robert Lewandowski no faltó a la cita con el gol. Firmó dos en el Allianz Arena. A los nueve minutos y a la media hora, para dejar casi sentenciado el partido. El francés Frank Ribery amplió la ventaja al anotar en la segunda parte.



El conjunto del croata Niko Kovac asalta provisionalmente el segundo lugar de la tabla a expensas del Borussia Monchengladbach, que el domingo recibe el Stuttgart y podría superar de nuevo al Bayern en la clasificación.



De la puja se aleja el RB Leipzig, que salió malparado de Friburgo ante un rival que se reencontró con la victorias cinco jornadas después.



El cuadro local superó al Leipzig desde el principio. Nils Pedersen y Luca Waldschmidt, de penalti en el tiempo añadido, dejaron encarrilado el triunfo que sentenció Mike Frantz al inicio de la segunda parte.



El Leipzig cae a la cuarta plaza. Un punto por debajo del Monchengladbach y dos del Bayern Múnich. Del liderato del Dortmund queda ahora a once puntos.



Mientras, el Derbi del Ruhr, en Gelsenkirchen contra el Schalke, no frenó la racha del Borussia Dortmund, que consolidó su liderato en la Bundesliga tras ganar por 2-1.



El equipo del suizo Lucien Favre, que puja con el Atlético Madrid por el liderato del Grupo A de la Champions y que esta semana se enfrenta al Mónaco en la última jornada de la competición europea, mantiene la presión a la que le someten sus perseguidores en Alemania.



Acumula cinco triunfos seguidos el Borussia Dortmund, que encarriló el obtenido este sábado a los siete minutos, con el tanto del danés Thomas Delaney.



Conservó su ventaja hasta la hora de juego, cuando un penalti propició el empate para el Schalke, que pretende escapar de la parte baja de la clasificación.



Respondió pronto el Dortmund, que volvió a ponerse por delante en el 74', gracias a Jadon Sancho, que propició finalmente la victoria del Borussia.