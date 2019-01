Ganadores SAG

NOTICIAS RELACIONADAS Pasarela de celebridades

, California.

El Sindicato de Actores de los Estados Unidos realizó la edición número 25 de los Screen Actors Guild (SAG) Awards 2019 que distinguen nuevamente los mejores trabajos del cine y la televisión, y ponen el acento en las interpretaciones más importantes del año 2018.

Debido a que se trata de un galardón otorgado por el Sindicato de actores, en esta ceremonia no hay premios en los rubros técnicos ni a los largometrajes o directores, sino a los elencos o a los artistas de forma individual.

A pocas semanas de una nueva entrega de los Óscar, los SAG representan el último termómetro para intentar anticipar quiénes pueden ser los vencedores en la esperada noche del 24 de febrero.

"Black Panther" recibió una estatuilla al mejor elenco en un largometraje, mientras que "The Marvelous Mrs. Maisel" y "This is us" fueron las más reconocidas en el ámbito televisivo

La edición número 25 de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, se llevó a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y contó con la conducción de Megan Mullally, de Will & Grace.

Black Panther fue reconocida con la estatuilla al mejor elenco en la categoría de cine. Por su parte, Rami Malek fue elegido como el mejor actor por su trabajo en Bohemian Rhapsody; y Glenn Close como la mejor actriz, por The Wife.

PREMIO ESPECIAL

Tom Hanks fue el encargado de entregarle a Alan Alda el premio a la trayectoria en la ceremonia de los Premio SAG, y el veterano actor de 82 años no podría estar más satisfecho por este honor.

Ganadores en cine

Mejor Elenco:

>"Black Panther".

Mejor actor:

>Rami Malek por "Bohemian Rhapsody".

Mejor actriz:

>Glenn Close por "The Wife".

Mejor actor de reparto:

>Mahershala Ali, por "Green Book".

Mejor actriz de reparto:

>Emily Blunt por "A Quiet Place".

Y en TV

Mejor actor en una película para TV o miniserie:

>Darren Criss por "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Mejor actriz en una película para TV o miniserie:

>Patricia Arquette por "Escape From Dannemora".

Mejor actor en una serie de drama:

>Jason Bateman por "Ozark".

Mejor actriz en una serie de drama:

>Sandra Oh por"Killing Eve".