Ganadores Emmy 2018

Los Ángeles, California.

Lo mejor de la televisión se reconoció anoche con el prestigioso premio Emmy 2018, este galardón celebró a las historias que, semana a semana, capturan a los espectadores.

La premiación inició con los actores y nominados por "Saturday Night Live" Kate McKinnon y Kenan Thompson con canción y baile, en el que participaron estrellas del pop John Legend y Ricky Martin, así como el actor Sterling K. Brown y RuPaul.

ANFITRIONES

Las estrellas de "Saturday Night Live" y anfitriones del Emmy, Michael Che y Colin Jost ingresaron al escenario y dieron la bienvenida a todos los asistentes con bromas sobre el tema de la diversidad en Hollywood y la omnipresente cuestión del acoso sexual en la industria del entretenimiento.

Los principales ganadores fueron:Serie de drama: "Game of Thrones", Serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel", Actor, serie de drama: Matthew Rhys, "The Americans",

Actor de reparto, serie de drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones", Actriz, serie de drama: Claire Foy, "The Crown", Actor, serie de comedia: Bill Hader, "Barry" y Serie limitada: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" entre otros.

SERIE LIMITADA. "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

SHOW. En el programa artístico participaron estrellas del pop como Ricky Martin.





Pide matrimonio en la ceremonia

Como director de premiaciones, Glenn Weiss se especializa en crear momentos inolvidables en el escenario. Le costará trabajo superar el que protagonizó ayer.

Weiss aprovechó el tiempo de su discurso de agradecimiento tras ganar el Emmy por su dirección de los Oscar para pedirle matrimonio a su novia, sorprendiendo al público de estrellas en el Teatro Microsoft.

Famosas desfilan por alfombra roja

POR: SUN

Celebridades del mundo de la televisión en Estados Unidos se lucen con sus mejores galas para la ceremonia de los Emmy 2018.

Scarlett Johansson, Heidi Klum, Kristen Bell y Dakota Fanning desfilaron por la alfombra roja del Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Scarlett Johansson.

Heidi Klum.

Kristen Bell.

Dakota Fanning.





Las peor vestidas...

POR: SUN

Existen buenos y malos gustos pero hay otros que nos resultan inverosímiles. Hay celebridades que pareciera que tuvieron a su peor enemigo a la hora de elegir el atuendo que lucirán en una importante noche de gala y, en esta ocasión, hablaremos de los peores vestidos que vimos a lo largo de la alfombra roja de la entrega 70 de los premios Emmy.

Ashley Nicole y Sarah Goldberg, entre las peor vestidas en la noche de premios.

Mandy Moore es otra de las invitadas a la ceremonia que no eligió el mejor atuendo. Sin curvas y hasta con vientre abultado es como este modelo hizo lucir su figura.

Kristin Cavallari con un asimétrico en color negro. Sandra Oh, de la serie Grey's Anatomy, optó por unos zapatos que en nada favorecieron su look, además, pareciera que el faldón iba arrugado de fábrica.

Michelle Wolf en un maxivestido lleno de lentejuelas en color violeta que la hizo lucir una figura sin curvas.

Ashley Nicole.

Mandy Moore.

Michelle Wolf.