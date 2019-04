Ganadores de Premios Pulitzer 2019

PERIODISMO

Servicio público

South Florida Sun Sentinel por revisar los errores de las autoridades escolares y la policía antes y después de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, Florida.

___

Noticias de última hora

Al personal del Pittsburgh Post-Gazette, por la cobertura de la masacre en la sinagoga Tree of Life y sus consecuencias.

___

Reportaje de investigación

Matt Hamilton, Harriet Ryan y Paul Pringle, Los Angeles Times, por reportar sobre un ginecólogo en la Universidad de Southern California acusado de abusar de mujeres jóvenes por décadas.

___

Reportaje explicativo

David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner, The New York Times, por su revisión a los ardides fiscales que ayudaron al presidente Donald Trump a heredar una fortuna de su padre.

___

Reportaje local

Al personal de The Advocate of Baton Rouge, Luisiana, por una revisión al sistema de jurados del estado y una ley que permitía sentencias sin un veredicto unánime.

___

Reportaje nacional

Al personal de The Wall Street Journal, por historias que revelaron sobornos durante la campaña para dos mujeres que afirmaron haber tenido aventuras con el presidente Donald Trump, y cómo se manejaron esas transacciones.

___

Reportaje internacional

Maggie Michael, Maad al-Zikry y Nariman El-Mofty, The Associated Press, por historias sobre la hambruna y tortura durante la guerra civil de Yemen.

Al personal de Reuters, con contribuciones de Wa Lone y Kyaw Soe Oo, por historias sobre la expulsión y asesinato de los musulmanes rohinya en Myanmar a manos del ejército y la población budista.

___

Artículo

Hannah Dreier, ProPublica, por historias sobre inmigrantes salvadoreños en Nueva York afectados por una redada contra la Mara Salvatrucha (MS-13).

___

Columna

Tony Messenger, St. Louis Post-Dispatch, por columnas sobre cómo enfrentan los habitantes pobres de Misouri multas caras y sentencias a prisión por delitos menores.

___

Crítica

Carlos Lozada, The Washington Post, por reseñas y ensayos sobre libros acerca del gobierno y Estados Unidos.

___

Editorial

Brent Staples, The New York Times, por editoriales sobre temas raciales.

___

Caricatura

Darrin Bell, caricaturista independiente, por caricaturas contra el gobierno de Trump ante la agitación política así como el impacto en las comunidades marginadas.

___

Fotografía de noticias de última hora

Al personal de Reuters, por imágenes del difícil camino de los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos desde Centro y Sudamérica.

___

Fotorreportaje

Lorenzo Tugnoli, The Washington Post, por fotografías sobre la hambruna en Yemen.

___

Mención especial

Capital Gazette, Annapolis, Maryland, en honor a sus periodistas, personal y junta editorial por su respuesta ante los asesinatos de sus colegas en la redacción.

___

LETRAS, TEATRO Y MÚSICA

Ficción

"The Overstory", de Richard Powers

___

Teatro

"Fairview", de Jackie Sibblies Drury

___

Historia

"Frederick Douglass: Prophet of Freedom", de David W. Blight

___

Biografía o autobiografía

"The New Negro: The Life of Alain Locke", de Jeffrey C. Stewart

___

Poesía

"Be With", de Forrest Gander

___

No ficción

"Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America", de Eliza Griswold

___

Música

"p r i s m", de Ellen Reid

___

Mención especial

Aretha Franklin, por su papel en la música estadounidense por más de 50 años.