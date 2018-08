Ciudad de México

La tradición de los Teen Choice Awards comenzó a finales de la década del noventa pero es, en estos tiempos de redes sociales, que ha cobrado más popularidad que nunca. Los 'fandoms' generan millones de menciones de sus artistas favoritos para impulsar los votos y convertirlos en los ganadores y ayer se llevó a cabo.

El actor Zac Efron resultó el primer ganador en la entrega de los Teen Choice Awards 2018, que se realizan en Inglewood, California.

Los conductores de esta gala son Lele Pons y Nick Cannon.

El cantante estadounidense Lauv se encargó de abrir la ceremonia, con el tema "I Like Me Better".

Zac Efron obtuvo la tabla de surf, que se entrega como premio en esta gala, en la categoría de actor de película de drama por su trabajo en "The greatest showman".

"Quiero agradecer a un par de personas. Hugh Jackman por ser una persona increíble para trabajar", dijo el actor, quien definió a Jackman como su "héroe, mentor y buen amigo".

Efron también agradeció a Zendaya, al director Michael Gracey, a la gente involucrada en la cinta y a los fans.

Mientras Chris Pratt acepta el premio al mejor actor de películas de verano por "Jurassic World: Fallen Kingdom"

En el rubro música los grandes ganadores fueron Louis Tomlinson (ex One Direction) y la banda CNCO en las categorías Elección Artista Masculino y Elección Artista Latino, respectivamente.



PREMIO ESPECIAL

En la categoría Fandom se llevaron el premio las fans de la banda coreana BTS quienes subieron emocionadas al escenario.