Ganaderos siguen esperando apoyos

Díaz Ordaz, Tam.

El Presidente de la Asociación Ganadera General “San Miguel”, Martín García Magdaleno, denunció que la falta de apoyo por parte del gobierno federal los mantiene en jaque y en caso de que no se registren las esperadas lluvias en los próximos días, ese sector comenzará a colapsarse.

La mayoría de los ganaderos en pequeño, también conocidos como productores de bajos ingresos, están padeciendo una profunda crisis y no solo por la sequía, sino también porque la federación, a través de la Sagarpa, no ha aterrizado los apoyos del Progan.

“Y no solamente nos redujeron los apoyos, sino también el número de animales y eso nos deja en mucha desventaja, como ahora, que no tenemos dinero para alimentar a los hatos porque no nos han pagado los apoyos, ni agua o comida para darles, porque tampoco a llovido”, externó García Magdaleno.

A falta de pastos, desesperados los ganaderos han tenido que recurrir a la compra de pacas de pastura y el acarreo de agua, “pero hay casos de compañeros que no tienen para comprar pacas, y han tenido que buscar nopaleras para chamuscar los nopales, en un intento desesperado por mantener vivos a sus animales”, explicó García Magdaleno.

Hizo un llamado a la Sagarpa, para que aterrice los de por si diezmados, apoyos del “Progan”, porque los ganaderos de la comarca ribereña, principalmente los de bajos ingresos, están viviendo una verdadera emergencia.

Los animales ya perdieron mucho peso, y si no llueve pronto y los apoyos no llegan, es inminente que pueda comenzar una mortandad de reses por hambre y sed, finalizó el dirigente.